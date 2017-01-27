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Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu

27 Ocak 2017 Cuma, 11:05

KİLİS (AA) - Kilis'te göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si asker 6 kişi tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Elbeyli ilçesinde Suriye sınırdan para karşılığı göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Zanlıların adreslerinde arama yapan ekipler, aralarında bir uzman onbaşı ve bir erinde bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısını tarafından sorgulandıktan sonra tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan zanlılar, "göçmen kaçakçılığı" suçu işledikleri iddiasıyla tutuklandı.

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