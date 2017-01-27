Büyükşehir Gaziantepspor, galibiyet arıyor

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GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, ligdeki son 6 haftada yaşadığı galibiyet hasretine Bandırmaspor'u yenerek yeni stadyumunda son vermek istiyor.

Lige iddialı başlayan ancak istediği puanları alamayan mavi-beyazlı ekip, tamamlanan Gaziantep Arena'daki ilk maçta yarın Bandırmaspor'u konuk edecek. Saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Murat Özcan yönetecek.

En son ligin 12. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen ve sonrasında 6 haftadır 3 puana hasret kalan Gaziantep ekibi, bu süreçte Manisaspor (0-2), Elazığspor (0-3), Ümraniyespor (1-2), Eskişehirspor (0-1) ve Giresunspor'a (1-2) yenildi. Son olarak geçen hafta Göztepe ile 2-2 berabere kalan Büyükşehir Gaziantepspor, Bandırmaspor karşısında galibiyeti hedefliyor.

Kulüp yetkilileri, yeni stadyumdaki ilk maç nedeniyle taraftara çeşitli etkinlikler hazırladı. Maça gelmek isteyen taraftarlar için kent merkezinden otobüs kaldıracak olan kulüp yetkilileri, ayrıca maç sırasında da atkı ve bere dağıtımı gerçekleştirecek, bando takımları da gösteriler sunacak.

Büyükşehir Gaziantepspor, Bandırmaspor karşısında sakatlık nedeniyle Keita'dan yararlanamayacak.

Kulüp başkanı Osman Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bandırmaspor maçını çok önemsediklerini söyledi.

İlk kez maça çıkacakları stadyumda galibiyet almak istediklerini belirten Toprak, "Yeni stattaki ilk maçımızda taraftara galibiyet hediye etmek istiyoruz. Bu anlamda taraftar desteğiyle hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.