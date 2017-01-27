27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay'dan Suriye'ye yardım

27 Ocak 2017 Cuma, 11:12
Hatay'dan Suriye'ye yardım

HATAY (AA) - Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, Musab bin Ümeyr ile Heybe İnsani Yardım Derneklerince yardımlar ulaştırıldı.

Heybe İnsani Yardım Derneği Başkanı Yasin Karayel, yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli ailelere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Yaşadıkları bölgelerden kaçarak İdlib bölgesine gelen ailelerin sıkıntılarını gidermek için çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini anlatan Karayel, "Musab bin Ümeyr Derneği ile ailelerimize bin koli gıda, 125 soba, 360 çift ayakkabı, 350 halı, 2 bin 500 kıyafet gönderdik." ifadesini kullandı.

Karayel, yardımların devam edeceğini belirterek, Suriyeli ailelere destek olan bağışçılara teşekkür etti.



İLGİLİ HABERLER

Hatay'da otomobilin üniversite öğrencilerine çarpması
YEREL

HATAY'DA OTOMOBİLİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÇARPMASI
Yatırımcılar Amanos Tüneli Projesi'nin startını bekliyor
YEREL

YATIRIMCILAR AMANOS TÜNELİ PROJESİ'NİN STARTINI BEKLİYOR
Hatay'ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karaağaçspor'a FIFA standartlarında spor tesisi
YEREL

KARAAĞAÇSPOR'A FIFA STANDARTLARINDA SPOR TESİSİ
Narenciye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kavak:
YEREL

NARENCİYE TANITIM GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI KAVAK:
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI
Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

HATAY MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Suriyeli yetimlerin yüzünü güldürüyorlar
YEREL

SURİYELİ YETİMLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYORLAR
Hatay'da ayakkabı fuarı düzenlenecek
YEREL

HATAY'DA AYAKKABI FUARI DÜZENLENECEK
TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Yeşildal:
YEREL

TBMM ANAYASA KOMİSYONU ÜYESİ YEŞİLDAL:
Suriyelilere kışlık malzeme yardımı
YEREL

SURİYELİLERE KIŞLIK MALZEME YARDIMI
Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ