Hatay'dan Suriye'ye yardım

HATAY (AA) - Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, Musab bin Ümeyr ile Heybe İnsani Yardım Derneklerince yardımlar ulaştırıldı.
Heybe İnsani Yardım Derneği Başkanı Yasin Karayel, yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli ailelere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.
Yaşadıkları bölgelerden kaçarak İdlib bölgesine gelen ailelerin sıkıntılarını gidermek için çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini anlatan Karayel, "Musab bin Ümeyr Derneği ile ailelerimize bin koli gıda, 125 soba, 360 çift ayakkabı, 350 halı, 2 bin 500 kıyafet gönderdik." ifadesini kullandı.
Karayel, yardımların devam edeceğini belirterek, Suriyeli ailelere destek olan bağışçılara teşekkür etti.