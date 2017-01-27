Meksika ile ABD arasındaki duvar gerilimi

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WASHINGTON (AA) - Meksika, ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki ülke sınırına örmeyi planladığı duvarın maliyetini, Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 20 vergi koyarak finanse etme planına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Luis Videgaray yaptığı açıklamada, söz konusu verginin Meksika'dan ithal edilen ürünlerin ABD'li tüketicilere çok daha pahalıya ulaşması ve sonunda duvarı ödemeye razı olmalarıyla sonuçlanacağı yorumunda bulundu.

"Ürünlerimize vergi koyulması, duvarı bize ödetmez fakat Kuzey Amerikalı tüketicilere daha pahalı avokado, çamaşır makinesi, televizyon satılmasıyla kendi vatandaşlarına ödetir." ifadesini kullanan Videgaray, duvarın Meksikalılara ödetilmesinin müzakere edilemeyeceğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spice, ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın maliyetinin karşılanması için Trump'ın Meksika'dan ithal edilen tüm mallara yüzde 20 vergi koymayı planladığını açıklamış, söz konusu planın Trump'ın seçim kampanyası sırasında vadettiği vergi reformunun parçası olacağını belirtmişti.

Öte yandan, Trump'ın Özel Kalem Müdürü Reince Priebus, planın üzerinde çalışılan birkaç seçenekten sadece biri olduğunu söylemişti.

Trump'ın Meksika sınırına duvar örülmesi projesini hayata geçirmek için gerekli kararnameyi imzalamasının ardından, 25 milyar doları bulabileceği belirtilen duvarın kim tarafından ödeneceği tartışmaları başlamıştı.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, duvarın masraflarını ödemeyeceğini vurgulamış Trump da ay sonu Pena Nieto ile yapacağı toplantıyı iptal edebileceği duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Pena Nieto, "ABD'ye gitmiyorum." açıklaması yapmıştı.







