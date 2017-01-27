Yurtta kış

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BARTIN (AA) - Bartın'da etkili kar yağışı nedeniyle 106 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, merkezde 64, Amasra 10, Kurucaşile 12, Ulus ilçelerinde 20 olmak üzere toplamda 106 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Yol açma çalışmalarında acil hastalar, diyaliz hastaları, doğum, ölüm ve taşımalı eğitim gibi durumlara öncelik sağlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde dün yağmaya başlayan kar nedeniyle Bartın İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi (ÖZKARKOM), 59 personel, 27 kar temizleme aracı ile 24 saat esasına dayalı çalışmalarına başlamıştır. Hasta vakalarında 112 Acil Yardım Servisi ve Sağlık İl Müdürlüğünce İl Özel İdaremize verilen diyaliz hastaları isim ve adreslerine göre karla mücadele yapılacaktır."

Öte yandan kent merkezinde dün akşam başlayan kar nedeniyle sürücülerin ulaşımda güçlük çektiği görüldü.

Bartın Belediyesi ve karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.