Himalayalar'daki çığ felaketi

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Himalayalar'da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Askeri sözcü Albay Rajesh Kalia, Gurez bölgesinde düşen çığın altında kalan 4 askerin daha cesedine ulaşıldığını kaydetti.
Kalia, bölgedeki olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına zaman zaman ara verildiğini ifade etti.
Cammu Keşmir bölgesindeki birçok yerde çığ uyarısı yapılmasının ardından yetkililer yüksek riskli bölgelerden çok sayıda kişiyi tahliye etmişti.
Bölgede ekipler dün ve önceki gün çığ altından 15 kişinin cesedine ulaşılmıştı.