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Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonu

27 Ocak 2017 Cuma, 11:25
Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan 50 yaşındaki Orhan Aktolga, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Adaklı köyünde rahatsızlanan şeker hastası Aktolga'yı yakınları, yol kapalı olduğundan hastaneye götüremedi.

Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye hareket eden ambulans, köy yolunda kara saplandı.

Sağlık ekipleri ve köylülerin çabalarına rağmen ambulansın kardan çıkarılamaması üzerine, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışması sonucu ambulans kardan kurtarılarak, hastanın bulunduğu köye ulaştı.

Ekiplerin, 3 saatlik karla mücadelesi sonucu Aktolga, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasta yakını Uğur Töreci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolun kapalı olmasından dolayı hastayı kendi imkanlarıyla hastaneye götüremediklerini, bu nedenle ekiplerden yardım istediklerini anlatan Töreci, "Hastamız kısmi felçli ve şeker hastası. Birkaç senedir bu hastalığı taşıyor. İki gündür hastalığı artmıştı. Ekiplerimizden yardım istemiştik, hemen geldiler. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

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