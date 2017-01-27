"Yolanta" operasının prömiyeri yapılacak

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) tarafından Çaykovski'nin bestelediği son opera olan "Yolanta" sahneye konulacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezinde 28 Ocak'ta prömiyeri yapılacak ve Türkçe üst yazı eşliğinde Rusya seslendirilecek eser, Çaykovski'nin bestelediği son opera olma özelliğini taşıyor. Librettosu bestecinin kardeşi Modest Çaykovski'ye ait eserde Napoli Kralı Rene'nin genç ve gözleri görmeyen kızı Yolanta'nın hikayesini konu alıyor. Eserde Yolanta ve sevgilisinin düeti dünya opera repertuvarının en lirik ve etkili parçalarının arasında yer alıyor.

Eserin dekoru Gürcan Kubilay, kostümü Gizem Betil, ışık tasarımı Mustafa Eski, projeksiyon tasarımı ise Zeyi Şimşek ve Sinan Atay tarafından hazırlanırken ANTDOB korosunu ise Mahir Seyrek yönetiyor.

Orijinali bir perde olan fakat ANTDOB tarafından iki perde olarak sahnelenecek eserin prömiyerinde "Yolanta" rolünü Nurdan Küçükekmekçi, "Vaudemount" rolünü Göksay Yaran, "Rene" rolünü Engin Suna, "Robert" rolünü Serhat Konukman, "İbn-i Hakia" rolünü Melih Tepretmez, "Bertrand" rolünü Taner Ölçen, "Almeric" rolünü Altay Ergezen, "Marta" rolünü Medine Tuganova, "Brigitta" rolünü Arzu Aydoğdumu, "Laura" rolünü ise Seda Uzmen Güç canlandıracak.



