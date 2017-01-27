Bingöl'de kış

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle 278 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 3 gündür süren kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelere bağlı 278 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışının sürdüğü Bingöl'de, ekiplerin köy yollarını açma çalışması sürüyor.
Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor.
Belediye ekipleri kaldırımlarda biriken karları kürekle temizlerken, buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışmaları yapılıyor.