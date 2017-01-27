Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması

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SAKARYA (AA) - Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya, Bilecik ve Aksaray'da örgütle irtibatları oldukları gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alınan ve daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 13 sağlık çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen aralarında doktor, ebe, hemşire ve memurunda bulunduğu 13 şüpheli adliyeye getirildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya, Bilecik ve Aksaray'da daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 14 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 13 kişi yakalanmıştı.