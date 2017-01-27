Ekonomik güven endeksinde revizyon

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ANKARA (AA) - Ekonomik güven endeksinde güncellemeye giden Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı endeksini 30 Ocak Pazartesi günü açıklayacak.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. Endeks 2015 yılının ocak ayından itibaren, 2012 yılının ocak ayından başlayan bir seri olarak yayımlanıyor.

Endeksin veri kaynaklarından olan tüketici güven alt endeksleri çok değişkenli modele dayalı yaklaşımla 2004-2011 dönemi için geriye çekildi. Buna bağlı olarak ekonomik güven endeksinde kullanılan analiz dönemi uzatıldı, 2007-2011 dönemine ilişkin ekonomik güven endeks serisi ilk defa hesaplandı, 2012-2016 dönemi endeks serisinde ise güncelleme yapıldı.

Bu çerçevede 2007 Ocak-2016 Aralık dönemini içeren ekonomik güven endeks serisi, bu yılın ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgi 30 Ocak'ta kurumun internet sitesinde yayımlanacak.