Sömestir tatilinde bedava kayak keyfi

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ARDAHAN (AA) - Ardahanlı öğrenciler, kentte başlatılan uygulama kapsamında, Yalnızçam Kayak Tesisleri'nde bedava kayak yaparak sömestir tatilinin keyfini çıkarıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün girişimleri ile eğitim öğretimde yarıyıl tatilinin başlamasıyla Ardahan'da öğrencilere Yalnızçam Kayak Tesisleri'nde ücretsiz kayak imkanı sağlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 gün boyunca, yarı yıl tatiline giren öğrencilere kayak yapmaları için ortam hazırladıklarını söyledi.

Bu yıl öğrencilere sağladıkları bedava kayak imkanına yoğun talebin olduğunu ifade eden Akar, "Çocuk ve gençlerimizin okuldaki stresli dönemi bu şekilde değerlendirmeleri son derece güzel oldu. Stresi atmanın en güzel yolu bu oldu, kaydılar, oynadılar ve eğlendiler. Bu çocuklarımız tatil boyunca, hafta içi her gün bedava kayıyorlar. Aynı zamanda kaynaşma ve tanışma ortamları oluyor." dedi.

Tesislerde bir süre önce başlayan uygulamanın ilk beş gününde yüzlerce öğrencinin bedava kaydığını ve kaymaya da devam edeceğini kaydeden Akar, kayak bilmeyen öğrencilere de müdürlük olarak bedava kurs verdiklerini söyledi.

Bilent Akar, söz konusu imkandan ilde eğitim gören tüm öğrencilerin yararlandığını ifade ederek, "Buraya yüzlerce öğrencimiz geldi, gelmeye devam ediyorlar. Talebe göre grup grup öğrencilere kayak yaptırıyoruz. Çünkü bazen yığılma oluyor. Bedava kayak imkanındaki asıl amacımız Ardahanlı olan ve burada okuyan her öğrencimizin tatilini en güzel şekilde değerlendirmesini sağlamaktır. Biz burada kışın, kar yağışının ve soğuğun güzelliğini göstermek istiyoruz. Öyle de oldu. Öğrencilerimiz açısından da bu durum memnuniyet verici oldu." diye konuştu.

Valilik, Ardahan İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de kedilerine destek verdiğini belirten Akar, ayrıca öğrencilere öğle ikramı ile ulaşımı da bedava sağladıklarını sözlerine ekledi.

Ortaokul öğrencisi Yusuf Yazıcı da kayak yapmanın çok zevkli olduğunu belirerek, "Bu imkanı bize sağlayan yetkililere teşekkür ediyoruz. Çünkü çok verimli oldu. Doya doya kayıyoruz." dedi.

Lise öğrencisi Metehan Acar ise kaymanın sağlık ve spor açısından son derece önemli olduğunu belirerek, kayak keyfinin derslerine olumlu yansıyacağını söyledi.