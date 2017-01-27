Birleşik Krallık Başbakanı May, Türkiye'ye geliyor

ANKARA (AA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek.
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, May, Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Başbakan May'in ziyareti kapsamında, Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin farklı veçheleri ele alınarak işbirliğinin derinleştirilmesi imkanlarının gözden geçirilmesi, terörizmle mücadele, Kıbrıs çözüm süreci ve AB konularının yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.