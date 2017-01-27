Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de kar altında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gümüşhane Aktif Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri, kentin yüksek kesimlerindeki belli noktalara 200 kilogram ot bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şube müdürlüğü olarak vakıflar ve avcı dernekleriyle farkındalık oluşturmak için yemleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Yaban hayatı için son olarak doğaya 200 kilogram ot bıraktıklarını dile getiren Aydın, "Şube Müdürlüğü olarak sadece ot veya buğday değil kurumların katı yemek artıklarını, pazar atıklarını ve kasaplardan aldığımız artıkları getirip yaban hayatı için araziye bırakıyoruz. Ağır kış şartlarında yaban hayatına yem desteği sağmaya devam ediyoruz." dedi.

Gümüşhane Aktif Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Sinan Demirsoy ise dernek olarak yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayatı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile yemleme çalışması düzenlediklerini belirtti.

Amaçlarının yaban hayvanlarının yaşadığı sıkıntıları gidermek olduğunu kaydeden Demirsoy, "Avcıların amacı sadece öldürmek değil, aynı zamanda yaşatmak. Farkındalık oluşturmak için böyle bir organizasyon düzenledik. Derneğimize üye avcı arkadaşlarımızla beraber bu tür organizasyonlara devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



