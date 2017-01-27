Yurtta kış

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DÜZCE (AA) - Düzce'de kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırdığı, yağışın bugün de gün boyu devam edeceği belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde 9, ilçelerden Cumayeri'nde 7, Gümüşova'da 9, Akçakoca'da 14, Gölyaka'da 12, Kaynaşlı'da 9, Yığılca'da 34 ve Çilimli'de 5 olmak üzere 99 köy yolunun ulaşıma kapandığı ifade edilen açıklamada, İl Özel İdaresine ait araçlarla ekiplerin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.