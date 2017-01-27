Adana'da merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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ADANA (AA) - Adana merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik 9 Ocak'ta Adana ile Ankara, Afyonkarahisar, Kocaeli, Mersin ve Hatay'da düzenlenen ve 34 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında firari bir şüpheli daha yakalandı.

Aralarında Adana Emniyet Müdürlüğü Eski İstihbarat Şube Müdürü R.D. ve Eski Asayiş Şube Müdürü C.Ş. ile emniyet amiri ve polis memurlarının da bulunduğu 35 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 33'ünün terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "Bylock"u kullandığı, şüphelilerden bazılarına ise 2009'daki komiserlik sınavı öncesi soru ve cevapların sohbet toplantısında verildiği ve kimseye söylenmemesi için Kur'an-ı Kerim'e el bastırıldığı iddia edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğünce Adana merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY 'ye yönelik operasyonda aralarında halen görevde olan emniyet mensuplarının da bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alınmıştı. Firari bir şüpheli de daha sonra yakalanmıştı.

Gözaltına alınanlar arasındaki farklı meslek gruplarından iki kişinin ise "emniyet imamı" olduğu ileri sürülmüştü.