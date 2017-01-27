Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında tatlı badem içinin kilogramı 30-40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Bulgur (pilavlık)
|kg
|1,40
|2,26
|Buğday (aşurelik)
|kg
|1,41
|1,41
|Buğday
|kg
|0,95
|0,95
|Buğday (kırık)
|kg
|0,58
|0,67
|Mısır (organik)
|kg
|0,77
|0,77
|Arpa
|kg
|0,84
|0,84
|Pirinç (ithal)
|kg
|2,37
|2,37
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,47
|2,26
|Pirinç (dökme)
|kg
|2,42
|2,89
|Ceviz içi (kırık)
|kg
|29,50
|30,00
|Ceviz (kuru/kabuklu)
|kg
|18,89
|18,89
|Badem (acı/kabuklu)
|kg
|3,00
|3,00
|Badem içi (tatlı)
|kg
|30,00
|40,00
|Kırmızı mercimek (iç)
|kg
|3,82
|3,91
|Nohut (organik)
|kg
|8,05
|8,05