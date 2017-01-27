Aydın'da bir bölümü toprağa gömülü ceset bulunması

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesindeki dağlık arazide dün bir bölümü toprağa gömülü halde bulunan cesedin, kasım ayında kayıp başvurusu yapılan 20 yaşındaki gence ait olduğu belirlendi.

Danişment Mahallesi mevkisindeki dağlık arazide göğsünden aşağısı toprağa gömülü, elleri dışarıda bulunan ceset, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesine (ADÜ) kaldırıldı.

Cesedin, genç yaştaki kişiye ait olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, oğulları için kasım ayında kayıp başvurusunda bulunan Yılmaz ailesine ulaştı.

Bunun üzerine ADÜ'ye gelen Onur Yılmaz, kıyafetleri ve kolundaki dövmeden cesedin 20 yaşındaki kardeşi Salih Yılmaz'a olduğunu teşhis etti.