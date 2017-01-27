Domuz embriyonlarında insan hücreleri büyütüldü

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NEW YORK (AA) - Bilim adamlarının, domuz embriyolarında insan hücreleri büyüttüğü, bunun gelecekte hayvanlarda büyütülen insan organlarının ihtiyaç sahiplerine nakli açısından önemli bir adım olduğu bildirildi.

Sonuçları Cell dergisinde yayımlanan, California'daki Salk Enstitüsünün İspanyol meslektaşlarıyla ortaklaşa yaptığı araştırma çerçevesinde, sadece birkaç haftalık domuz embriyolarında büyütülen insan hücrelerinin, her bir embriyonun çok küçük bir parçasını oluşturduğu belirtildi.

Bilim adamları, henüz domuzlarda insan organları büyütmeyi çok uzak bir gelişme olarak değerlendirirken, "bu hedefe doğru atılan en erken adım" olduğunu açıkladı.

Salk Enstitüsü ekibinin, hayvanlarda insan pankreası, kalbi ve karaciğeri geliştirmek üzere çalışmalar yaptığı belirtiliyor.

Farklı türlerden alınan hücrelerin büyütüldüğü hayvanlar "kimeraz" olarak adlandırılıyor. Bu tür karmalar, daha önce fare ve sıçanlarla yapılmıştı. İnsan organlarının büyütülmesi için domuz gibi iri hayvanlara ihtiyaç duyuluyor.

Öte yandan hayvanlar üzerinde yapılan bu çalışmalar etik endişeleri de beraberinde getiriyor. ABD hükümeti, 2015 yılında vergi mükelleflerinden bu deneylere fon sağlanmasını askıya almıştı. Son çalışmaya, özel kuruluşların maddi destek verdiği bildirildi.

Nakil yapılacak kişiden alınan kök hücrelerin domuz embriyolarına enjekte edilmesiyle nakillerde sıklıkla yaşanan organın reddedilmesi sorununun asgariye indirileceği savunuluyor.