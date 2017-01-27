Doğu Anadolu'da kış

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VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve tipi nedeniyle Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 784 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.

Van'da kar nedeniyle dün ulaşıma kapanan 300 yerleşim biriminden 206'sının yolu, yapılan çalışmalarla açılırken, 94'ünün açılması için çalışmalar devam ediyor.

Karla mücadele ekipleri kent merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

- Bitlis

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, il genelinde kar yüzünden 245 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise kent merkezinde kar kalınlığının 117 santimetreye ulaştığını vurgulayarak, yağışın aralıklarla cumartesi gece saatlerine kadar sürmesinin tahmin edildiğini ifade etti.

Saraç, don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

- Muş ve Hakkari

Muş Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Mehmetşah Şentürk, merkez ve ilçelere bağlı 360 köy yolunun ulaşıma kapandığını, karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarına başladığını kaydetti.

Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri ise ana caddelerde ve ara sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de de kar nedeniyle 14 köy ve 71 mezra yolu kapandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.