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TÜBA'dan öğretmenlere "Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu"

27 Ocak 2017 Cuma, 12:04

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA), temel bilimler öğretmenlerine yönelik "5. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu", 30 Ocak-3 Şubat tarihlerinde İstanbul Üniversitesinde yapılacak.

TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde, 2015 yılında Gazi Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesinde, geçen yıl Akdeniz Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesinde gerçekleştirilen kurs, bu yıl ise İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenecek.

Sorgulamaya dayalı öğrenme ve temel bilim eğitiminin etkinleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan kursa, 11 farklı ilden Bakanlık tarafından seçilen 180 öğretmen katılacak. Kursta, alanında uzman 50 akademisyen tarafından temel bilimler alanında uygulamalı eğitim verilecek.

Fizik öğretim programı ve bilim eğitimi ilişkisi, yenilenen ortaöğretim fizik öğretim programının getirdiği yenilikler, biyolojide doğru bilinen yanlışlar, sorgulamaya dayalı laboratuvar uygulamaları, matematikte problem çözme stratejileri, kimya öğretim programı ve yeni uygulamaları gibi başlıkların işleneceği programda, öğretmenlerin öğrencilerle fizik, kimya, matematik, biyoloji, fen bilgisi ve tarih alanlarında çok daha etkin iletişim kurması ve kanıta dayalı öğretim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.


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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BAKIYORSUN Kİ O GÜZELİM BOĞAZ'DA AMAN YA RABBİM, 5, 6, 7 KAT BİNALAR. NEREDE BUNLAR? ÖN GÖRÜNÜMDE. NİYE? KARARLI BİR DURUŞ SERGİLENMEDİĞİ İÇİN BUNLAR OLUYOR. ŞİMDİ BUNUNLA İLGİLİ ÇOK CİDDİ BİR BOĞAZ YASASININ YENİDEN ELE ALINMASI, ÇIKARTILMASI LAZIM. BUNUN İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞIMIZIN KARARLI BİR ADIM ATMASI GEREKİYOR, HÜKÜMETİMİZİN KARARLI BİR ADIM ATMASI GEREKİYOR. BUNU SIFIRLAYALIM DEMİYORUM. İNŞAATLARIN BOĞAZ'DA YAPILMASINDAN DA YANAYIM. BU ÇİRKİN YAPILAŞMALARIN YIKILIP, ONLARIN YERİNE İNŞAAT YAPILSIN, YAPILSIN AMA DEDİĞİM GİBİ BUNUN BİR ANAYASASI OLSUN ADETA. BU ANAYASASINI KURDUĞUMUZ ZAMAN BU MESELE BİTER."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(Doğu Afrika ziyareti) Önümüzdeki dönemde bir yandan FETÖ'nün oradaki tahribatlarını giderecek, hem de yeni ve çok sağlam temellerle adımlarımızı hep birlikte atacağız. 'Biz bu kadarını bilmiyorduk' diyorlar. Belgeleri, her şeyi önlerine koyunca 'Gereğini yapacağız' demeye başladılar.&quot;
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