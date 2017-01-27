TÜBA'dan öğretmenlere "Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu"

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ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA), temel bilimler öğretmenlerine yönelik "5. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu", 30 Ocak-3 Şubat tarihlerinde İstanbul Üniversitesinde yapılacak.

TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde, 2015 yılında Gazi Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesinde, geçen yıl Akdeniz Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesinde gerçekleştirilen kurs, bu yıl ise İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenecek.

Sorgulamaya dayalı öğrenme ve temel bilim eğitiminin etkinleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan kursa, 11 farklı ilden Bakanlık tarafından seçilen 180 öğretmen katılacak. Kursta, alanında uzman 50 akademisyen tarafından temel bilimler alanında uygulamalı eğitim verilecek.

Fizik öğretim programı ve bilim eğitimi ilişkisi, yenilenen ortaöğretim fizik öğretim programının getirdiği yenilikler, biyolojide doğru bilinen yanlışlar, sorgulamaya dayalı laboratuvar uygulamaları, matematikte problem çözme stratejileri, kimya öğretim programı ve yeni uygulamaları gibi başlıkların işleneceği programda, öğretmenlerin öğrencilerle fizik, kimya, matematik, biyoloji, fen bilgisi ve tarih alanlarında çok daha etkin iletişim kurması ve kanıta dayalı öğretim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.