Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Tekirdağ-İstanbul yolunda, Bedri Öztürk'ün kullandığı 35 KY 355 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Araçtaki Kadriye Öztürk (77) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ve aynı araçtaki Nazmi Öztürk hafif yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.