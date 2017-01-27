BEDAŞ planlı elektrik kesintilerini erteledi

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ANKARA (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), yarın ve 29 Ocak'ta Esenyurt ve Sarıyer ilçelerinde yapacağını duyurduğu bazı planlı elektrik kesintilerini erteledi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Zafer Mahallesi, Ekin Caddesi ve civarında yapılacak programlı bakım çalışmaları ertelendi.

Ayrıca, şirket 29 Ocak Pazar günü Sarıyer ilçesindeki Ayazağa, Maslak, Darüşşafaka, Derbent mahalleleri ve civarını kapsayan bakım çalışmalarının da ileri bir tarihte gerçekleştirileceğini duyurdu.