Bakan Kaya, AA Editör Masası'na konuk oldu

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ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı sisteminin yasama, yürütme ve yargının tam olarak eş güdüm içinde olduğu ama bağımsız olarak işlediği çok etkin bir sistem olduğunu belirterek, "Bu sistemle seçilmiş cumhurbaşkanı, yürütmesiyle birlikte çok etkin bir şekilde hızlı karar alabilecek yeteneklerde olacak. Parlamento da yasaları yapacak aynı zamanda da yürütmeyi aslında bir nevi sorgulayabilecek. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimiz, seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini tam olarak kullanmasına onay verecektir diye düşünüyoruz." dedi.

Kaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sürecinde Cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda halkı nasıl ikna edecekleri ve sistemin Türkiye'nin geleceğini nasıl etkileyeceğine yönelik soru üzerine Kaya, teklifin Mecliste yoğun bir mesaiyle 339 oyla geçtiğini hatırlattı.

Türkiye'nin 36 yılı aşkın süredir, değişmesi konusunda hemen herkesin fikir birliği yaptığı bir darbe anayasasıyla yönetildiğini belirten Kaya, bu darbe anayasasının değişmesi için kendilerinin de bir süredir çalışma yaptığını anlattı.

Bakan Kaya, şöyle devam etti:

"Biz her konuda olduğu gibi milletimize tam olarak güveniyoruz. Milletimizin bu konuda en doğru kararı vereceğine de inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi yasama, yürütme ve yargının tam olarak eş güdüm içinde olduğu ama bağımsız olarak işlediği, aslında çok etkin bir sistem. Bu sistemle seçilmiş cumhurbaşkanı, yürütmesiyle birlikte çok etkin bir şekilde hızlı karar alabilecek yeteneklerde olacak. Parlamento da yasaları yapacak aynı zamanda da yürütmeyi aslında bir nevi sorgulayabilecek. Meclis önergeleri, araştırma önergeleri, soru önergeleriyle denetimi de yapabilecek bir sistem. Cumhurbaşkanı da aynı şekilde denetime açık olacak. Biz milletimize güveniyoruz, milletimiz seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini tam olarak kullanmasına onay verecektir diye düşünüyoruz."

Bugüne kadar her seçimde olduğu gibi bu referandumda da kapı kapı dolaşarak milletten destek isteyeceklerine dikkati çeken Kaya, "15 Temmuz'da aslında bu millet hiçbir şekilde vesayet odaklarına söz vermeyeceğini göstermiş oldu. 15 Temmuz'da nasıl ülkemizi karanlıktan aydınlığa o gece milletimiz getirdiyse, ben bu anayasa değişikliği teklifinde de vesayetçilere, statükoculara, değişime karşı direnenlere en önemli, en güzel cevabı yine milletimizin vereceğine inanıyorum. Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletimizindir. Biz milletimize tam olarak güveniyoruz ve milletimiz ne derse o olacak." ifadesini kullandı.

- "Milletimiz darbeyi bedeniyle, canıyla, kanıyla püskürttü"

15 Temmuz darbe girişiminin mağdur ettiği kişilerle ilgili yürütülen dayanışma kampanyasında ne kadar bağış toplandığı, bu kaynağın ne gibi çalışmalarda kullanılacağı ile şehit ve gazilere tanınan haklar arasında farklılık olduğu iddialarının sorulması üzerine Bakan Kaya, milletin 15 Temmuz'da darbe girişimini bedeniyle, canıyla, kanıyla geriye püskürttüğünü bildirdi.

Milletin çok büyük bir fedakarlık yaptığını, çıplak elleriyle tankları durdurduğunu vurgulayan Kaya, FETÖ'nün diğer terör örgütleri gibi dışarıdan güç alan bir örgüt olduğunu belirtti.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un FETÖ mensubu tarafından öldürüldüğünü, İstanbul'da bir futbol karşılaşması sonrasındaki saldırının PKK terör örgütü tarafından, bir gece kulübündeki saldırının DEAŞ terör örgütünce gerçekleştirildiğini anımsatan Kaya, bütün terör örgütlerinin dışarıdan güç aldığına inandıklarını dile getirdi.

Bakan Kaya, 15 Temmuz sonrasında şehit yakınlarıyla hemen ilgilenmeye, onların bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışmalara başladıklarını dile getirerek, onlara terörle mücadeledeki şehitlerin hak ettiği hakları verdiklerini bildirdi.

Şehitler arasında hiçbir ayrım yapılmasının söz konusu olamayacağını, şehitliğin kutsal bir makam olduğunu vurgulayan Kaya, vatan savunmasında, sınır bölgelerinde, dağlarda, El Bab'da görev yapan askerler gibi 15 Temmuz'da bedenlerini, canlarını tankların önüne atanların da çok önemli olduğuna işaret etti.

- "Hiçbir ayrım yapılması söz konusu değil"

Bakanlık bünyesindeki Şehit Yakınları Gaziler Daire Başkanlığının 15 Temmuz gecesinden itibaren şehit yakınları ve gazilerin ihtiyaçlarını gidermek üzere gece gündüz demeden çalışmaya başladığını aktaran Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir ayrım yapılması söz konusu değil. Daha önce şehit yakınlarının bir istihdam hakkı vardı, biz bunu ikiye çıkardık. Yapılan yasal düzenlemeyle şehit yakınlarının artık iki istihdam hakkı var. Sivil terör mağdurlarının hakkı yokken artık bir istihdam hakkı ve yakınlarına tazminat ödenmesi ve aylık bağlanması var. Vazife malullüğü sebebiyle, sivil olan memurların daha önce hiçbir hakkı yokken bir istihdam hakkı verildi onlara da. Hayatını kaybedenlere bir istihdam hakkı, malul olanlara da bir istihdam hakkı verildi. En son çıkan Kanun Hükmünde Kararnameyle malul sayılmayan terörle mücadele gazilerimiz için bir düzenleme yaptık. Malul sayılmayan terörle mücadeledeki gazilerimizden kalıcı hasarı olanlar, organ kaybı ve kalıcı sekeli olanlar için yeniden bir değerlendirme yapılacak ve uygun görülenlere 1053 sayılı nizamname kapsamında aylık bağlanması sağlanmış olacak. Geriye dönük de çalışacak. Terörle mücadelede yaralanmış olanlar başvurduğu takdirde o tarihten bugüne kadar aylık bağlanması söz konusu olabilecek. Biz hiçbir şehit yakınlarımız, gazilerimiz arasında ayrım yapmıyoruz. Onların emanetlerine, evlatlarına, çocuklarına gözümüz gibi bakmak istiyoruz."

Kaya, eğitim konusunda şehit çocuklarının özel okullarda eğitim hakkı bulunduğunu, ayrılan kontenjanda yer kalmadığında da özel olarak ilgilendiklerini ve çocukların en iyi şekilde eğitim almaları için desteklediklerini belirtti.

Bakan Kaya, 15 Temmuz şehit yakınları için vatandaşlardan çok yoğun yardım talebi geldiğini, bunun üzerine Başbakanlık genelgesiyle bakanlık koordinasyonunda 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyası'nın başlatıldığını anımsatarak, "Bu kampanyayla 20 Ocak tarihi itibarıyla 300.9 milyon lira toplandı. Bu paranın kullanım usul ve esasları Başbakanlıkça belirlenecek. Öncelikle şehit yakınlarımız, ağır yaralı gazilerimiz, gaziler için kullanılacak. Usul ve esasları üzerine çalışıyoruz, henüz kullanılmadı." dedi.

- "Gerekli ne varsa yapmak üzere çalışıyoruz"

Terörle mücadeleden zarar gören vatandaşlara yönelik çalışmaların ne durumda olduğuna yönelik soru üzerine de Kaya, terörle mücadelede yeni bir döneme, savunma pozisyonundan taarruz pozisyonuna geçildiğini vurguladı.

Bütün dağları, ovaları, şehirleri, sınırları tam olarak terörden arındırıncaya kadar mücadelenin kararlılıkla süreceğine değinen Kaya, bu mücadele bir yandan sürerken, terörden zarar görmüş, etkilenmiş şehirleri de yeniden inşa ettiklerini, aynı zamanda bu şehirlerde yaşamış vatandaşların da sosyal rehabilitasyonu için gerekli ne varsa yapmak üzere çalıştıklarını bildirdi.

Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik sosyal politikaların daha etkin hale getirilmesi için bir koordinasyon kurulu kurduklarını ve kurulun sahada çalışmalarına başladığını anlatan Kaya, bu konuda verimli geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Bakan Kaya, "Bin 200 kişilik psikososyal destek ekibi sosyal çalışmacı arkadaşımız terör olaylarının yaşandığı 11 ilimizde, 50 bin haneye ulaştı ve yaklaşık 300 bin kişiye bu manada ulaşmış olduk, onlara destek olduk. Gittiğimiz evlerde hem ekonomik destek, kira, barınma yardımı, okula gidemeyen çocukların tespiti ve okul hayatına geri döndürülmesi, engelli, bakıma muhtaç olanlara aylık bağlanması, psikososyal açıdan destek ihtiyacı olan bireyler varsa onların psikososyal destek almasını sağlamak üzere elemanlarımız ev ev, kapı kapı dolaşıyor." diye konuştu.

- "ASDEP için bin 500 personele iş başı yaptırdık"

Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) için bin 500 personele Türkiye genelinde iş başı yaptırdıklarına işaret eden Kaya, bu personelin üçte birini Doğu ve Güneydoğu illerinde görevlendirdiklerini söyledi.

Bu personelin kapı kapı dolaşarak, hanelerin ihtiyaçlarını tespit ettiğini aktaran Kaya, bu kapsamda kişiye uygun sosyal hizmet desteğinin sağlandığını bildirdi.

Kaya, yaptıkları çalışmadan çok verim aldıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğu ve Güneydoğu'da yaklaşık 65 bin kişiye psikososyal destek sağladık. 5 binin üzerinde kişiye sosyoekonomik destek bağladık ve eğitimlerini ailelerinin yanında devam ettirmesini sağladık. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızın terör bölgelerinde normal periyodik payına ek olarak yolladığımız yaklaşık o tarihten itibaren 184 milyon lira var. Terörden etkilenmiş bölgelere periyodik paylarına 184 milyon lira ek destek sağladık. Oradaki insanların, kira, barınma, gıda, yakacak gibi ihtiyaçlarının sağlanması için kullanıldı bu paralar."

Türkiye'nin hiçbir yerinde insanların mağdur olmasını istemediklerini değenin Kaya, kimsenin terörden mağdur olmasına da gönüllerinin el vermediğini, bunun için gece gündüz demeden, hassasiyetle titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Bakan Kaya, bir taraftan şehirleri imar ederken, diğer taraftan da sosyal rehabilitasyonu sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Doğu ve Güneydoğu'da aile destek merkezleri bulunduğuna dikkati çeken Kaya, özellikle terörden etkilenen bölgelerde kadınların okuma, yazma, halı dokuma, sabun yapma, yöresel olarak ne ön plandaysa kurslarda öğrettiklerini ifade etti.

Kaya, kreşlerde çocuklara güvenle bakılırken, kadınların okuma yazma, Kur'an-ı Kerim öğrendiğini, halı, kilim dokuduğunu, kurslara katıldığını, bu şekilde hem günü değerlendirdiğini hem de üretime katkı sağlayacak şekilde meslek edindiğini kaydetti.

(Sürecek)