Soğuk havaya aldırmadan denize girdiler

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ANTALYA (AA) - Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Antalya'da, denize giren vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan yüzdü.

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte günün en yüksek hava sıcaklığı 6, deniz suyu sıcaklığı ise 15 derece ölçüldü. Rüzgarın da etkili olduğu kentte bazı vatandaşlar soğuk havaya rağmen denize girdi.

Ocak ayında deniz keyfi yapanlardan Deniz Tatar, havanın soğuk olmasına aldırmadığını söyledi.

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşamanın tadını çıkardığını ifade eden Tatar, "Dışarısı soğuk olabilir ama deniz suyu güzel. Sıcak soğuk ayırt etmeden her gün denize giriyorum. Şu an havanın soğuk olduğu düşünüldüğü için denize giren sayısı düşük. Bu duruma üzülüyorum. Yaşadığımız yerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Denizde çok fazla dalga yok. Denizin keyfini çıkarıyorum." diye konuştu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Batı Akdeniz'de hava sıcaklığı 2-4 derece azalacak. Rüzgar ise kuzey yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Rüzgar, Bodrum-Manavgat arasında kuzeybatıdan 5-7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 2 ila 3 metre olacak.



