Babasını öldüren gence müebbet

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BURSA (AA) - Bursa'da babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına "Yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan tutuklu sanık Mehmet Ali Çelik ile yakınları ve avukatları katıldı.

Daha önceki duruşmalarda avukatı olmadığı gerekçesiyle ifadesi alınamayan sanığın karar duruşmasında avukatı da hazır bulundu.

Olay anını anlatan Mehmet Ali Çelik, şunları dile getirdi:

"Babam bana küfredince kızıp üst kata çıktım. Gece yarısı babam iş yerinin mutfağında televizyon izliyordu. Yanına gittim, kendisine 'Bu ayıp değil mi?' dedim. Babam da sinirlenip bana bağırdı. Ekmek dolabından bıçağı aldım. Babamın üzerine doğru giderken ayağımdaki terlik sebebiyle kaydım. Babamın üzerine düştüm ve yardım için bağırdım. Babamın öldüğünü cezaevinde anladım. Kendisiyle bir sıkıntım yoktu. Beraatimi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, savunmanın ardından sanığa müebbet hapis cezası verdi.

Geçen yıl mayıs ayında merkez Nilüfer ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'ndeki bir maden ocağında Mehmet Ali Çelik (25), tartıştığı babası Hüseyin Çelik'i (66) göğsünden yaralamış, hastaneye kaldırılan baba kurtarılamamış, cinayet zanlısı oğlu ise tutuklanmıştı.