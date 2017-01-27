Muratpaşa Belediyespor'un Avrupa hedefi

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ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediyespor Hentbol Takımı Antrenörü Birol Ünsal, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldıklarını hatırlatarak, "Avrupa kupası şansımız devam ediyor. Bunun için çok sıkı çalışıyoruz." dedi.

Bayanlar Hentbol Süper Lig takımlarından Muratpaşa Belediyespor, ligin 16. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyesspor ile deplasmanda karşılaşacak. İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak maçtan galibiyetle dönmeyi hedefleyen Akdeniz ekibi, ligde üst üste üçüncü kez kazanmayı amaçlıyor.

Antrenörü Birol Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak işi sıkı tuttuklarını ve her zamankinden daha fazla antrenman yaptıklarını söyledi. Ligde üst üste oynadıkları karşılaşmalardan iyi sonuçlar aldıklarını anlatan Ünsal, genç bir takım kurduklarını, ekibin oynayarak tecrübe kazandığını dile getirdi.

Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale kaldıklarını hatırlatan Ünsal, antrenmanlarının aralıksız sürdüğünü söyledi.



