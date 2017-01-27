Köse baraj gölünün yüzeyi buz tuttu

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de etkili olan soğuk hava nedeniyle Köse baraj gölünün yüzeyi dondu.

Köse ilçesindeki Köse Deresi üzerinde yapımına 1996 yılında başlayan ve 2011'de tamamlanan, hem sulama hem de içme suyu amaçlı Köse Barajı'nın yüzeyi, hava sıcaklıklarının gece sıfırın altına düşmesinin ardından buz tuttu.

Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, AA muhabirine yapığı açıklamada, ilçede hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15-20 derece olduğunu belirterek, baraj gölünün de buna bağlı olarak donduğunu söyledi.

Aşırı soğukların zaman zaman barajda donmalara sebep olduğunu dile getiren Aygün, "Barajın kaynağı Köse Dağı'ndan ilçe merkezine doğru akan ana dere ve yan derelerden oluşmakta. Vadi olması münasebetiyle barajda sürekli esinti mevcut. Bin 550 metre rakımı var. Zaman zaman sıfırın altında 15-20 derecelik bir soğuk oluyor." dedi.

Aygün, vatandaşları, buz tutan baraj gölü üzerine çıkmamaları konusunda uyararak, şunları kaydetti:

"Çok kalın bir buz tabakası olduğunu düşünmüyorum. Baraj kenarında uyarılar var, biz de zaman zaman uyarılarda bulunuyoruz. İnşallah insanlarımız buzun kalınlığına aldanıp da üzerinde yürümeye çalışmaz. Donma bir ay sonra çözülmeye başlar."



