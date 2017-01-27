Hatay'da otomobilin üniversite öğrencilerine çarpması

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Rabia Turhan, 24 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 3 Ocak'ta arkadaşıyla sınavdan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Turhan, yaşam mücadelesini kaybetti.
Arkadaşı da aynı kazada hayatını kaybeden Turhan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'e gönderildi.
İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Eda Tütüncü ve Rabia Turhan'a sınav çıkışı yolun karşısına geçmek istedikleri sırada Taner S'nin kullandığı 31 B 3783 plakalı otomobil çarpmış, Tütüncü hayatını kaybetmiş, Turhan da ağır yaralanmıştı.