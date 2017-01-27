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TOKAT (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, "2023 vizyonuna uygun olarak insan onuruna yakışan bir çalışma hayatı oluşturmak, güçlü, yaygın ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi kurmak için gerekli yasal ve kurumsal değişiklikleri önemli ölçüde gerçekleştirdik." dedi.

Erdem, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı çalışma ziyaretleri kapsamında Bakanlık bürokratlarıyla geldiği Tokat'ta, SGK İl Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "milli seferberlik" çağrısı doğrultusunda Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun bir süre önce "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programını kamuoyuna duyurduğunu hatırlatan Erdem, bu kapsamda çalışma hayatının taraflarıyla bir araya gelerek ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışma ve teşvikleri anlatacaklarını söyledi.

Bakanlık olarak gayelerinin hizmeti vatandaşın ayağına götürmek olduğunu anlatan Erdem, "Bu amaçla da çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve iş gücü piyasası gibi Bakanlığımızı ilgilendiren pek çok alanda hizmet kalitemizi daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Program kapsamında birçok ilin ziyaret edildiğini belirten Erdem, şöyle konuştu:

"Bakanlık üst yöneticileri olarak bugün ve yarın 12 ilimizi ziyaret edeceğiz. Bakanlık olarak gidilmedik şehir bırakmayacağız. 81 ilimizde ticaret odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları, iş adamları, sanayiciler, sendikalar, kadın çalışanlar, işsizler, engelli çalışanlar ve emeklilerimize ulaşacağız. 2023 vizyonuna uygun olarak insan onuruna yakışan bir çalışma hayatı oluşturmak, güçlü, yaygın ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi kurmak için gerekli yasal ve kurumsal değişiklikleri önemli ölçüde gerçekleştirdik."