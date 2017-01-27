Bakan Kaya, AA Editör Masası'na konuk oldu

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ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "İlk çocuğa 300 lira, ikinci çocuğa 400 lira, üç ve sonraki çocuklar için de 600 lira doğum yardımı yapıyoruz. Şimdiye kadar 1 milyon 770 bin çocuk için 755 milyon lira doğum yardımı yaptık." dedi.

Kaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Bakan Kaya, "Aile yapısını güçlendirmek için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Doğum yardımlarından şimdiye kadar kaç anne, kaç bebek faydalandı? Toplam destek miktarı nedir?" sorusu üzerine, sosyal politikaların odak noktasına aileyi aldıklarını, sorunlara ailenin merkezde olduğu bir şekilde çözüm üretmek istediklerini söyledi.

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile personelin bakanlıktan sosyal hizmet ve sosyal yardım alan ailelere yönelik ve o aileye özgün sosyal hizmet ve yardım modelini oluşturmak üzere ev ev dolaştığını ifade eden Kaya, "2016 içinde bin 500 aile sosyal destek personelimizi başlattık. Bu yıl için de bin 500 kişilik personelimizi inşallah tekrar iş başı yaptıracağız. Hedefimiz çok daha büyük rakamlar." diye konuştu.

Bu programın en önemli projelerden biri olduğunu ifade eden Kaya, aile eğitim programına değindi. Aile eğitim programıyla bugüne kadar 551 bin vatandaşa ulaştıklarını, programı Suriyeli göçmenler için Arapça'ya da çevirdiklerini anlatan Kaya, "Onlara da aile eğitim programını uyguluyoruz." dedi.

Evlilik öncesi eğitim programı olduğunu ve programla evliliğe hazırlanan çiftlere beklentilerinin ne olması gerektiği, çiftler arası uyum, iletişim kabiliyetlerinin artırılması noktasında özellikle iletişim ağırlıklı dersler verdiklerini belirten Kaya, bu çerçevede yaklaşık 3 bin 300 eğiticiyle 541 bin evlenecek gence eğitim verildiğini söyledi.

Boşanma öncesi, sırası ve sonrasında verdikleri destek programına da değinen Kaya, şöyle devam etti:

"Aile ve boşanma danışmanlığı adı altında verdiğimiz destek programımız, çok kıymetli bir eğitim programı. Burada çiftlerin boşandıktan sonraki yaşamlarına uyum sağlayabilmeleri için eğitimler veriyoruz. Tek ebeveynlik, yeni yaşama adapte olma, çocuğun boşanma sürecinden en az etkilenebileceği konularında... Boşanma sürecinde danışmanlığımıza başvuran yaklaşık 7 bin 500 çiftimizden 2 bin 884'ü, yaklaşık yüzde 38'i evliliğini devam ettirme kararı aldı. Böyle de bir boyutu var. Burada ailenin korunması esas ama eğer aile sağlıklı, huzurlu bir şekilde devam ettirilemeyecek hale geldiyse elbette ki boşanma o zaman faydalı bir hale geliyor. Şiddet olacaksa Allah korusun. Evliliğin sağlıklı bir şekilde yürümesini istiyoruz. Yüzde 38 iyi bir oran. Bunun yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

- Çeyiz hesabı ve doğum yardımları

Kaya, çeyiz hesabı projesi çerçevesinde yaklaşık 24 bin gencin bankalarda mevduat hesabı açtığını ve 17 milyon lira mevduatın biriktiğini söyledi. Kaya, 27 yaşından önce evlenecek gençlerin çeyizlerine devlet katkısı vermek üzere bu projeyi başlattıklarını ifade ederek, "Yüzde 20'ye kadar bir destek söz konusu olacak. Yine konut hesabı da hiç evi olmayanlar için verdiğimiz bir destek. Şu an 7 bin kişi konut hesabı açmış durumda ve 28 milyon lira mevduat birikmiş. İlk evlerini almalarında biz de devlet olarak katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Doğum yardımlarına da değinen Kaya, "İlk çocuğa 300 lira, ikinci çocuğa 400 lira, üç ve sonraki çocuklar için de 600 lira olmak üzere doğum yardımı yapıyoruz. Şimdiye kadar 1 milyon 770 bin çocuk için 755 milyon lira doğum yardımı yaptık." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, bakanlığa bağlı olarak hizmet veren aile danışma merkezleri bulunduğunu belirterek, bu merkezlerden 46'sının bakanlıktan ruhsat almış durumda olduğunu söyledi. Kaya, şunları kaydetti:

"İstanbul'da görüyorum mahalle ve sokak aralarında aile danışma merkezi levhasıyla iş yapan aile danışma merkezleri var. Bize buralar hakkında çok fazla ihbar geldi. 'Buraya giden çiftlerin hep boşanarak çıktığına' yönelik gelen ihbarlar üzerine denetimlere başladık. Gerçekten birçok yerin ehil olmayan kişiler tarafından açıldığını gördük. Aile danışma merkezinde aile danışmanlığı sertifikası dahi olmayan, üniversite mezunu dahi olmayan, denklik almış bir diploması olmayan kişiler tarafından bu merkezlerin işletildiğini gördük. Bu konuda önlem almaya başladık. Denetimlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Yetkin kişiler tarafından açılmayan ve ruhsatlandırılmayan yerlerin kapatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü ailelerin sağlıklı, huzurlu birlikteliği bizim için çok önemli. Çiftlerimiz aile danışma merkezlerine gidecekse mutlaka ve mutlaka ehil kişiler tarafından işletildiğinden emin olsun sonra gitsinler. Denetimlerimizi hızlandırdık. Sıkı bir takiple denetimlerimizi yapacağız. Ruhsatlandırması olmayan yerleri kapatacağız."

(Sürecek)