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Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

27 Ocak 2017 Cuma, 12:39
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

KOCAELİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Yakın zamanda ülke olarak zorluklar yaşadık. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Orada Asım'ın nesli olduğunuzu tüm genç kardeşlerim tekrar gösterdiler." dedi.

Kılıç, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kredi Yurtlar Kurumu Tematik Kış Kampı'nın kapanışındaki Rasim Özdenören'in Türk edebiyatı üzerine söyleşileri programına katıldı.

Bakan Kılıç, burada yaptığı konuşmada, gençlerin ülkenin ümidi ve geleceği olduğunu belirterek, farklı illerden gelen gençlerin birbiriyle tanışmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, farklı düşüncelere sahip gençlerin sevgi ve hoşgörü çerçevesinde bir araya gelmeleriyle oluşan kaynaşmayı görmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kılıç, farklı illerde bu kampların düzenlendiğini dile getirerek, "Farklılıklarımızla zenginleştiğimize inandığımız, birbirimizi Allah için sevdiğimiz ve bu yolda emek harcadığımızı düşündüğümüz bir medeniyetin temsilcileriyiz. Rengimiz değişir fakat bağımız birdir. Sevgili büyüğümüz Rasim Özdenören ağabeyimizin bugün aramızda olması sizlerle düşüncelerini paylaşacak olması bizim için onur ve gurur meselesidir." şeklinde konuştu.

- "Asım'ın nesli olduğunuzu tüm genç kardeşlerim tekrar gösterdi"

Özdenören'den öğrenecek çok şeyler olduğunu ifade eden Kılıç, ​milletlerin ve devletlerin, gelenek görenekleriyle, bunları hayata geçiren insanlardan miras kalan değerleriyle geleceğe yürüdüklerini dile getirdi. Kılıç, "Değerlerinizi miras olarak geleceğe taşıyamazsanız medeniyetinizi geleceğe taşıyamazsınız. O medeniyetleri yaşatan da bizim ağabeylerimiz, büyüklerimizdir." dedi.

Kılıç, yakın zamanda ülkenin zorluklar yaşadığını, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını hatırlatarak, "Orada Asım'ın nesli olduğunuzu tüm genç kardeşlerim tekrar gösterdiler. Bu anlamda hepinize tekrar şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına icap ederek milleti, devleti ve geleceği için sokağa çıkan, direnen ve hepsinden önemlisi duruşunu ortaya koyan siz Akif'in nesli yani namusunu çiğnetmeyen Akif'in nesline teşekkür ediyoruz."

Başbakan Binali Yıldırım ve Hükümetin gençlere bilgi, birikim aktarımına verdiği öneme dikkati çeken Kılıç, gençlerin önünün açılması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kılıç, ilk emrin "Oku" olduğunu anımsatarak, "Birbirimize değerleri yazarak ve edebiyatla aktardığımız da bir gerçektir. Tarihi gerçeklerimizi birbirimize anlatarak el ele yürüyüşümüzün temellerini oluşturan edebiyatımızın yani sözün aynı zamanda kaleme alınmış haliyle ama söylenmiş haliyle de harmanlanması çok önemli ve değerlidir. Geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyebilmek için değerli isimlerin ayak izlerini takip etmek önemlidir." ifadesini kullandı.

- "Milletin tarihinde kesintiler varsa eğitimde de kesintiler vardır"

Özdenören de dil ve edebiyatın çıkış sürecinden bahsederek, dil konusunun günümüzde temel problemlerden biri olduğunu kaydetti.

Artık dilin insan anlamına geldiğini ifade eden Özdenören, "Kedinin dili olmadığı için bir milyon yıl önceki kedinin hayatı neyse şu anda yaşayan kedinin hayatı da odur. Ama insan öyle değil. Bugünün insanıyla dünün insanı birbirinden farklı. Çünkü biz tarih meydana getiriyoruz. İnsan dille bilgi ve tecrübesini kendisinden sonra gelen nesillere aktarıyor. Bu da bizim insanın eğitimle olan bilgisini kurmanın yolunu açmış oluyor." diye konuştu.

Milletin tarihinde kesintiler varsa bunun eğitimde de kesintiler olduğunu gösterdiğini anlatan Özdenören, "O kesintilerin de bir bedeli var. Bizim yakın geçmişimizde bu tür kesintilere rastladık. En azından Tanzimat'tan bu yana tarihimiz çeşitli kırılma noktalarından geçti. 1. ve 2. meşrutiyetler birer kırılma noktası oldu. Cumhuriyet radikal kırılma noktasıdır. Bugün hala o kırılma noktalarının süreçlerini yaşıyoruz ve bunların bir biçimde müspet ya da menfi anlamda bedelini ödüyoruz." dedi.

Özdenören, edebiyat ürünlerinin insanın ufkunu geliştirdiğini ve düşünme genişliğinin ipuçlarını verdiğini söyledi.

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