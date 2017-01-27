Kağıt müzesini 3 yılda 252 bin kişi ziyaret etti

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YALOVA (AA) - Yalova Belediyesince kurulan İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'ni 3 yılda 252 bin kişi ziyaret etti.

Yalova'da 25 Mayıs 2013'te kurulan müze ve bünyesindeki atölye sayesinde unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı kağıtçılığı yeniden canlanmaya başladı.

Ürettiği kağıtlar, hattat, tezhipçi ve ebru sanatçıları tarafından ilgi gören müze ve atölye, Türkiye'de üretilen sanat eserlerinde yerli kağıtların kullanılmasını amaçlıyor.

Müzenin sorumlusu sanat tarihçisi Aytekin Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kağıtçılığın gelişmesi ve çok fazla atölye kurulması için gönüllü danışmanlık yaptıklarını söyledi.

"Amacımız Türk İslam hat sanatının Hint, Çin Japon değil de ülkemizde Kahramanmaraş pamuğu, Sinop keteniyle üretilen kağıtla yapmaları, esere daha fazla anlam katacaktır." diyen Vural, şöyle konuştu:

"Müze artık bu ihtiyaçları karşılayamayacak konuma geldi. Bunun için yeni kağıtçılar yetiştirmemiz gerekiyor. Osmanlı kağıdını tekrar yerli bir şekilde üretmek en büyük hedefimizdi. Yaklaşık 300 yıl önce Yalova'da yapıldığı gibi tekrar burayı geleneksel kağıtçılık merkezi haline getirmek gibi bir gayemiz var. Çok değerli hocalarımızla çalıştık ve bu gayeye ulaştık. İddia ediyoruz, piyasada yurt dışından getirilen kağıtlardan daha değerli el yapımı kağıtlar üretiyoruz."

- "252 bin kişi ziyarete geldi"

Vural, müzede isteyen ziyaretçinin kendi kağıdını ücretsiz yapabildiğini belirterek şunları söyledi:

"Müzemiz 3'üncü yılını geride bırakırken atölye ve müzeye 252 bin kişi ziyarete geldi. Atölyeye gelenlerin kayıtları bazen tutulmuyor. Bunu da hesaba katarsak 300 bine ulaşan bir ziyaretçi sayısına ulaştık. 2016 yılında çok spesifik projelere çalıştık. Ziyaretçi ağırlıklı çalışmadık. 2016 yılında 52 bin kişi müzeyi ziyaret etti. 2017'de daha fazla ziyaretçi kabul edeceğimizi tahmin ediyoruz. 2017'de bu rakamı geçeceğiz. Ziyaretçi sayısından çok nitelik de önemli. Güzel sanatlarla uğraşan insanlar ziyarete geldi. Sadece kentten gelenler değil İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Avusturya, Almanya, İsviçre'den ziyaretçilerimiz var. Çok önemli kağıt tarihçileri, önemli kağıt sanatçıları İngiltere ve Amerika'dan geliyor."

- Atölye bölümü için nisan ayına randevu veriliyor

Kağıt yapmayı öğrenmek amacıyla gelenler de olduğunu ancak kağıt üretim sürecinin izlenebildiği atölye bölümü için randevu alınması gerektiğini aktaran Vural, "Bazen çok ileri tarihlere randevu verebiliyoruz. Ülkemizin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından nisan ayı için randevu talebinde bulunanlar var." dedi.

Vural, üretim sürecini izleyen ziyaretçilerin önce şaşkınlık yaşadığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Eski kağıtlardan, geri dönüşümden kağıt yapacağımızı sanıyorlar. Burada bitkinin kağıda nasıl dönüştüğünü, tüm süreçleriyle soyma, dövme, kaynatma gibi görebiliyorlar. Özellikle çocuklar bunu görünce ürün yapabilme ve bunun sonucu olarak bir başarı hazzı oluşuyor. Kağıdın ne kadar zor yapıldığını burada görülebiliyor. Bu da çocuklarda çevre bilinci oluşturuyor."

Vural, müzedeki filigranlı kağıtların, yabancıların çok ilgisini çektiğini, bunların sadece Osmanlı'nın kullandığı, bazı ülkelerde eşi bulunmayan kağıt çeşitleri olduğunu bildirerek Avusturya'dan İngiltere'den çıkıp Yalova'ya, sırf bu kağıt için gelenlerin kendilerine ayrı bir gurur verdiğini kaydetti.

Müze, pazartesi hariç haftanın 6 günü hizmet veriyor.