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Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

27 Ocak 2017 Cuma, 12:46

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan bir eski binbaşı ile 9 asker tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kanun Hükmünde Kararneme (KHK) ile görevinden ihraç edilen binbaşı H.G. ile açığa alınan askerlerden üsteğmenler F.K, S.G uzman çavuşlar M.Y ve E.M. astsubaylar F.K, O.K, Ü.A, A.Ö, Ü.R.U, H.D. ile görevi başında bulunan teğmen R.M'yi gözaltına aldı.

Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananların da bulunduğu zanlılardan 10'u, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan S.G. ve H.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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