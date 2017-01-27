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MALATYA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşad Arat, "Artı istihdamla iş hayatına kazandırılacak yeni kişilere devlet net asgari ücretin yüzde 50'si oranında bir destek sağlamış olacak. Yani çalışanlar açısından maaşının yarısını devlet ödemiş olacak, ek istihdam sağlanması durumunda." dedi.

Arat, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında geldiği Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Arat, ziyaretlerin ardından Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, Bakanlık olarak çalışma hayatında istihdamın artırılması ve sorunların giderilmesi amacıyla milli seferberlik kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyanın 6 Ocak'ta Konya'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından başlatıldığını hatırlatan Arat, o tarihten itibaren bakanlık bürokratlarının, ilgili kurumlardan yetkililerle Türkiye'nin dört bir yanında toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Arat, "İş verenlerimizin ve işçilerimizin sıkıntılarını, sorunlarını dinlemeye, mevcut aktif iş gücü ve sigorta prim teşvik programlarıyla işveren ve işçilerimizi nasıl destekleyeceğimizi anlatmaya ve onların sorunları dinlemeye geldik." diye konuştu.

Arat, kentte iş yeri ziyaretleri, işveren ve işçi sendikalarıyla toplantılar gerçekleştireceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Bu toplantıda iş verenlerin birebir sorunlarını dinleme imkanı bulup onların sorunları merkeze aktararak en hızlı şekilde çözüm üretecek yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz. İstihdam seferberliğinin ortaya çıkmasını sağlayan ekonomik şartlar malumunuz. Son dönemde, 2-3 aydan beri artan bir işsizlik oranınız bulunmakta, buna karşı aldığımız tedbirler var. Artı istihdam diye bir program başlatıyoruz. Sayın Bakanımız ve Sayın Başbakanımız bunun temel prensiplerini açıkladı ama uygulama esasları üzerinde şu anda İŞKUR çalışmakta. Artı istihdamla iş hayatına kazandırılacak yeni kişilere devlet net asgari ücretin yüzde 50'si oranında bir destek sağlamış olacak. Yani çalışanlar açısından maaşının yarısını devlet ödemiş olacak ek istihdam sağlanması durumunda. Bunun da sürekliliğini sağlamak için de ikinci yılda yüzde 25 oranında maaşını karşılamaya devam edecek. Bu programın istihdam hayatımızı hareketlendirmesini umut ediyoruz. Bunun yanı sıra uygulanmakta olan birtakım programlarımız var. Bunların bir kısmı SGK tarafından uygulanmakta olan prim teşvikleri, Ar-Ge teşviklerinden engelli teşvikine kadar 11'e yakın prim teşviki sistemimiz var. Bunlar özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki iller için de ayrıca artırılmış şekilde uygulanmakta."

SGK Başkan Yardımcısı Muhiddin Şahin ise devletin istihdamda, çalışma hayatında yeni işe katılımda "Ben de varım" diye elini taşın altına koyduğunu bu anlamda SGK'nın da birçok konuda elini taşın altına koyduğunu söyledi.

Şahin, "Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, kanunla birlikte gelen değişiklikler hakkında bilgi verdi.