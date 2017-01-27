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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Afrika ziyareti) Önümüzdeki dönemde bir yandan FETÖ'nün oradaki tahribatlarını giderecek, hem de yeni ve çok sağlam temellerle adımlarımızı hep birlikte atacağız. 'Biz bu kadarını bilmiyorduk' diyorlar. Belgeleri, her şeyi önlerine koyunca 'Gereğini yapacağız' demeye başladılar."

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