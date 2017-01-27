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KONYA (AA) - Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, "Yeni Türkiye'nin inşasında eğitim sistemimiz, eğitim sistemimiz içerisinde ise imam hatip okullarına büyük sorumluluklar düşüyor." dedi.

TİMAV ve Selçuklu Belediyesi ortaklığında bir otelde düzenlenen ve 2 gün sürecek "İmam Hatiplerde Mesleki Müfredat ve Program Çeşitliliği Çalıştayı"nda, 4 farklı salonda toplam 20 oturum gerçekleştirilecek.

Öksüz, Çalıştay açılışında yaptığı konuşmada, bugünkü programın, "Din Öğreniminde Kalite Çalıştayları" serisinin üçüncüsü olarak düzenlendiğini söyledi.

Tüm dünyada din öğretiminin ciddi bir ivme kazandığını ve öneminin giderek arttığını belirten Öksüz, bu noktada Türkiye'deki din eğitimi sistemi ve imam hatip okullarının tüm dünyaya örnek teşkil edebilecek bir konumda bulunduğunu ifade etti.

İmam hatip okullarının meslek derslerinin de bu bağlamda büyük önem arz ettiğini anlatan Öksüz, şunları kaydetti:

"Çalıştay hazırlık döneminde bu derslerimize dair çeşitli inceleme ve araştırmalarımız oldu. Araştırmalarımızla konunun uzmanlarından ve sahadan sorunlara dair bilgi ve tespitlerini istedik. Çalıştayımızda da elde edilen bu veriler ışığında sorunlara dair çözüm önerilerini arayacağız. Yeni Türkiye'nin inşasında eğitim sistemimiz, eğitim sistemimiz içerisinde ise imam hatip okullarına büyük sorumluluklar düşüyor. Bugünlerde kamuoyunun da malumu olduğu üzere müfredat değişikliği konusu halkımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın gündemindedir. TİMAV olarak çalışmalarına yaklaşık 1 yıl önce başladığımız bu çalıştayımızın böyle bir zamana tevafuk etmesi de çalışmamızı daha anlamlı hale getirmiştir. İmam hatiplerde meslek dersi müfredatlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatıracağımız çalıştayımızdan müfredat değişikliği için hayırlı ve etkili bir netice çıkacağını ümit ediyoruz."

Öksüz, anayasa değişikliği konusuna da değinerek, "Aslında sıfırdan anayasa yapılmasını arzu ediyorduk fakat ciddi manada değişiklikleri içeren yeni anayasadan da gönül rahatlığıyla bahsedebiliriz. Biz bu referandumda 'Evet' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- 25 farklı ilden 100'ü aşkın katılımcı

Selçuklu Belediyesi Meclis Üyesi Faruk Ulular da TİMAV ile birçok ortak çalışma gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Çalıştaya 25 farklı ilden imam hatip ortaokulu ile imam hatip lisesinden öğretmen, idareci, akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığını aktaran Ulular, iki gün sürecek çalıştayda 100'ü aşkın katılımcının sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin tekliflerinin toplanacağına işaret etti.

Konuşmaların ardından oturum başkanlığını TİMAV Genel Başkan Yardımcısı ve çalıştay koordinatörü Prof. Dr. Nurettin Okumuşlar'ın yaptığı, açılış paneline geçildi.