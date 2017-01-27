Yurtta kış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 665 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 59, ilçelerden Akıncılar'da 26, Altınyayla'da 10, Divriği'de 75, Doğanşar'da 4, Gemerek'te 25, Gürün'de 60, Hafik'te 48, İmranlı'da 84, Kangal'da 60, Suşehri'nde 30, Şarkışla'da 68, Ulaş'ta 20, Yıldızeli'nde 29, Zara'da 67 olamak üzere 665 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon, 3 rotatif ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

- Tödürge Gölü buz tuttu

Sivas-Erzincan karayolunun 55. kilometresindeki Tödürge Gölü'nün yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Ulusal Sulak Alanlar Komisyonunca uluslararası öneme sahip 20 sulak alandan biri olarak belirlenen ve çok sayıda kuş türünün barındığı Tödürge Gölü'nde seyirlik kış manzaraları oluştu.

Öte yandan, Suşehri-Sivas Karayolu'nun 2010 metre rakımlı Geminbeli Geçidi bölgesinde, yoğun kış şartları nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların sürücüleri zor anlar yaşadı.