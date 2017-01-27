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Şehircilik Şurası

27 Ocak 2017 Cuma, 13:00

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şehircilik Şurası sonrası alacağımız kararlarla, çıkaracağımız yasalarla tüm Türkiye genelinde adeta bir seferberlik başlatarak tüm riskli yapıları elden geçirip deprem gelmeden hazır olmak istiyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'nin yeni şehirleşme vizyonunun gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlenmesi amacıyla düzenlenen "Şehircilik Şurası", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Özhaseki, ana teması "Şehircilikte Yeni Vizyon" olan şuranın açılışında yaptığı konuşmada, şehir ve insanın birbirinin aynası olduğunu söyledi.

Şehirlerin yeni ideallere kapı aralamasını, bu idealleri gerçekleştirebilme kabiliyetini yeni nesillere sunmasını istediklerini dile getiren Özhaseki, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 2023 vizyonumuza ve 2071 tasavvurumuza uygun şehircilik politikaları belirlemek, sorunlara çözüm üretmek için Şehircilik Şurası’nı toplamaya karar verdik." diye konuştu.

Özhaseki, 3 ay sürecek şuranın 4 konu başlığının, "Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım", "Kentsel Dönüşüm, "Şehirleşme, Göç ve Uyum, " Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü" olduğunu belirterek şura komisyonlarının bilim insanları, bakanlıklar, belediyeler ve kamu kuruluşlarından uzmanlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile meslek örgütlerinin mensuplarından oluştuğunu aktardı.

"Şuradan çıkacak sonuçlar, mevzuata doğrudan veya dolaylı katkı sağlayacak, Türkiye’nin şehircilik politikasına yansıyacaktır." diyen Özhaseki, vakitlerini şura için ayıran tüm katılımcılara teşekkür etti.

- "Hızla şehirlerimizi depreme hazırlamamız gerekiyor."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü diğer çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bakan Özhaseki, terör dolayısıyla tahrip edilen illerde sürdürülen çalışmaları anlattı.

Bölgeyi "sevgi ve kardeşlik" ile ihya ettiklerini dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda başta Diyarbakır Sur olmak üzere Cizre, İdil ve Silopi, Şırnak Yüksekova ve Nusaybin'de de çalışmalar başlattık. Sur'da evi yıkılmış herkese bugün ev verebilecek durumdayız. Silopi ve İdil'de 3 ay içerisinde herkesin evini teslim edebilecek durumdayız. Sene sonuna kadar teröristlerin yaktığı, yıktığı, mağdur ettiği her vatandaşın evini, ki sayısı 30 bini aşıyor, altyapısıyla ve üstyapısıyla verebilecek durumdayız."

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin detayları da paylaşan Özhaseki, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını, depremde en çok riski sağlıksız yapıların oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'de ortalama 20 milyon yapı stoğunun bulunduğuna işaret eden Özhaseki, 1999 yönetmeliğinden sonra yapılan 5 milyon yapının nispeten sağlam olduğunu, öncesinde yapılan yapıların sağlam olmadığını ifade etti.

Özhaseki, 2012'de kentsel dönüşüm yasaları çıkartıldığını, birçok yerde çalışmalar başlatıldığını belirterek, "Bugün gelinen noktada dönüşüme uğrayan bina sayısının ancak 960 bin olduğunu söylüyoruz. İlgili insan sayısı ise 3,5 milyon kişiden ibaret. Takdir edersiniz ki bunu yeterli göremeyiz. Bir an önce bizim şehirlerimizi depreme hazırlamamız gerekiyor. Bu kapsamda hazırlanmış birçok projeyi de yerinde takip edip gerekirse çözüm ortağı olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Gaziosmanpaşa gibi, Karabağlar gibi, Fikirtepe gibi." şeklinde konuştu.

- Fikirtepe'de ilk temel 5 Şubat'ta atılacak

Fikirtepe'de 5 Şubat'ta ilk temelin atılacağını, yıllardır kangren haline gelmiş 10 bine yakın vatandaşın sorunlarının çözüleceğini belirten Özhaseki, "Şura sonrası alacağımız kararlarla, çıkaracağımız yasalarla tüm Türkiye genelinde adeta bir seferberlik başlatarak tüm riskli yapıları elden geçirip deprem gelmeden hazır olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre konusunda da atık su, katı atık bertaraf tesisleri, gemilerden atık alım hizmeti, hava kalitesi izleme ağı, mavi bayraklı plaj sayısı konusunda yürütülen çalışmaları anlatan Özhaseki, Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası'nı aldıklarını anımsattı.

Özhaseki, Şehircilik Şurası'na destekleri ve katılımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a şükranlarını sunarak, katılımcılara teşekkür etti.

Açılışta, şehirlerin önemine ilişkin tanıtım filmi de gösterildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bakıyorsun ki o güzelim Boğaz'da aman ya Rabbim, 5, 6, 7 kat binalar. Nerede bunlar? Ön görünümde. Niye? Kararlı bir duruş sergilenmediği için bunlar oluyor. Şimdi bununla ilgili çok ciddi bir Boğaz yasasının yeniden ele alınması, çıkartılması lazım. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kararlı bir adım atması gerekiyor, hükümetimizin kararlı bir adım atması gerekiyor. Bunu sıfırlayalım demiyorum. İnşaatların Boğaz'da yapılmasından da yanayım. Bu çirkin yapılaşmaların yıkılıp, onların yerine inşaat yapılsın, yapılsın ama dediğim gibi bunun bir anayasası olsun adeta. Bu anayasasını kurduğumuz zaman bu mesele biter.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BAKIYORSUN Kİ O GÜZELİM BOĞAZ'DA AMAN YA RABBİM, 5, 6, 7 KAT BİNALAR. NEREDE BUNLAR? ÖN GÖRÜNÜMDE. NİYE? KARARLI BİR DURUŞ SERGİLENMEDİĞİ İÇİN BUNLAR OLUYOR. ŞİMDİ BUNUNLA İLGİLİ ÇOK CİDDİ BİR BOĞAZ YASASININ YENİDEN ELE ALINMASI, ÇIKARTILMASI LAZIM. BUNUN İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞIMIZIN KARARLI BİR ADIM ATMASI GEREKİYOR, HÜKÜMETİMİZİN KARARLI BİR ADIM ATMASI GEREKİYOR. BUNU SIFIRLAYALIM DEMİYORUM. İNŞAATLARIN BOĞAZ'DA YAPILMASINDAN DA YANAYIM. BU ÇİRKİN YAPILAŞMALARIN YIKILIP, ONLARIN YERİNE İNŞAAT YAPILSIN, YAPILSIN AMA DEDİĞİM GİBİ BUNUN BİR ANAYASASI OLSUN ADETA. BU ANAYASASINI KURDUĞUMUZ ZAMAN BU MESELE BİTER."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(Doğu Afrika ziyareti) Önümüzdeki dönemde bir yandan FETÖ'nün oradaki tahribatlarını giderecek, hem de yeni ve çok sağlam temellerle adımlarımızı hep birlikte atacağız. 'Biz bu kadarını bilmiyorduk' diyorlar. Belgeleri, her şeyi önlerine koyunca 'Gereğini yapacağız' demeye başladılar.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "(DOĞU AFRİKA ZİYARETİ) ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BİR YANDAN FETÖ'NÜN ORADAKİ TAHRİBATLARINI GİDERECEK, HEM DE YENİ VE ÇOK SAĞLAM TEMELLERLE ADIMLARIMIZI HEP BİRLİKTE ATACAĞIZ. 'BİZ BU KADARINI BİLMİYORDUK' DİYORLAR. BELGELERİ, HER ŞEYİ ÖNLERİNE KOYUNCA 'GEREĞİNİ YAPACAĞIZ' DEMEYE BAŞLADILAR."
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