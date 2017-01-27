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YALOVA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay, "İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Hizmetlerimizle ilgili görüşleri ve önerileri alarak, hizmet kalitemizi arttırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz." dedi.

Alpay, Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Seferberlik" çağrısı doğrultusunda, iki hafta önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya'dan kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı" kapsamında, Düzce ve Edirne'nin ardından Yalova'da da birtakım ziyaretlerde bulunacaklarını belirtti.

Çalışma hayatının tarafları çalışan ve işverenler ile bir araya geleceklerini, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusundaki çalışmaları ve teşvikleri anlatmaya çalışacaklarını ifade eden Alpay, istihdama katkı sağlama hedefiyle, kayıt dışı istihdamla mücadelede tarafların desteğini isteyeceklerini vurguladı.

Alpay, bu seferberlik kapsamında geçen 2 hafta boyunca toplam 23 ili ziyaret ettiklerini, bu haftayla beraber toplamda 35 ildeki ziyaretlerin tamamlanacağını belirterek, Tokat, Amasya, Aydın, Malatya, Rize, Adıyaman, Karabük, Kastamonu, Uşak, Ağrı, Sivas ve Yalova illerinin ziyaret edileceğini kaydetti.

Çalışma hayatındaki her kesimle görüşerek sorunlarına çözüm yolu arayacaklarına dikkati çeken Alpay, şöyle konuştu:

"81 ilimizde ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkar odaları, işçi sendikaları yöneticileri, iş adamları, sanayiciler, KOBİ kapsamındaki iş adamları, aktif iş gücü programlarından yararlanan iş yerleri ve çalışanlar, hibe kapsamında kendi işini kuran engelli vatandaşlar, işçiler, kadın çalışanlar, işsizler, engelli çalışanlar, üniversite öğrencileri, iade kapsamında tıbbi cihaz kullanan vatandaşlarımız ve emeklilerimize ulaşmayı planlıyoruz. Ulaştığımız taraflarımıza teşviklerimizi anlatacak, daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek çözüm yollarını birlikte bulmaya çalışacağız. "

- "Daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız"

Alpay, bu seferberlikle daha güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Hizmetlerimizle ilgili görüşleri ve önerileri alarak, hizmet kalitemizi artırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz. Bu kapsamda siz değerli basın mensuplarının da desteğine büyük ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu seferberliğin her kesime ulaşması ve etkinliği için basınımızın desteği büyük önem taşımaktadır. Bugün burada bizlerle beraber olduğunuz ve programımıza sunacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz."







