Kütahya'da FETÖ/PDY soruşturması

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında görevlerinden ihraç edilen ve "ByLock" kullandıkları belirlenen 8 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde, daha önce görevlerinden ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 2'si komiser yardımcısı 8 eski emniyet mensubuna ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.