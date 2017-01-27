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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

27 Ocak 2017 Cuma, 13:21

SİVAS (AA) - Sivas'ta kendisini polis olarak tanıtıp, telefonla aradığı kişileri, "Adınız Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) karıştı" bahanesiyle dolandıran kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan A.K, telefonla aradığı Kılavuz Mahallesi'nde yaşayan Ç.A'dan, "Adının FETÖ/PDY'ye karıştığını" ileri sürerek 2 bin 800 lira istedi.

Evine gelen zanlıya parayı veren Ç.A, daha sonra durumu polise bildirdi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Aynı gün 4 Eylül Mahallesi'nde ikamet eden H.K'yi de aynı yöntemle dolandırmak isteyen A.K, parayı almak için şahsın evine gitti.

Parayı hazırladığını ancak polis kimliğini görmek istediğini belirten H.K, zanlının saldırısına uğradı ve sağ elinden yaralandı.

Olay yerinden kaçan A.K, polis ekiplerince otogarda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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