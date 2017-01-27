27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehircilik Şurası

27 Ocak 2017 Cuma, 13:21

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemiz üzerinde çeşitli hesap yapanların hesapları kursaklarında kalacak, bunu herkes bilmelidir. Türkiye'nin yarını, bugününden daha güzel olacaktır." dedi.

Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Şehircilik Şurası"nın açılışındaki konuşmasına, Fatih Sultan Mehmet'in, "Hüner bir şehr bünyad etmektir, reaya kalbin abad etmektir." sözünü hatırlatıp, "Yani asıl marifet, halkın kalbini, ruhunu, benliğini inşa edecek insana huzur verecek şehirler inşa etmektir." diyerek başladı.

Bunu gerçekleştirme yolunda yeni fikirlerin ve kazanımların ortaya konulması konusunda önemli bir toplantının gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, bir milleti anlamak için şehirlerine bakmanın yeterli olacağını dile getirdi.

Yıldırım, şehrin medeniyet, medeniyetin de şehir olduğunu vurgulayarak, şehirlerin, yaşayan insanların ruh halini de yansıttığını ifade etti.

"Şehir bir kaptır, içinde yaşayanlara kendi şeklini verir." diyen Yıldırım, Türk milletinin dünyaya nam salan şehirler inşa etmiş büyük medeniyetin mensupları olduğunu bildirdi.

Başbakan Yıldırım, Konya, Bursa, Edirne, İstanbul başta olmak üzere tarihe mal olmuş bütün şehirlerin, insan merkezli kurulduğunu, her sokağın, her caddenin, her taşın insanı yansıtan bir anlayışla şekillendiğine dikkati çekti.

- "Şuradan çıkacak sonuçlar bize ışık tutacak"

Türkiye'nin şehirlerinin medeniyet bilincinin ve tasavvurunun eseri olarak meydana geldiğini belirten Yıldırım, "Bizim şehirlerimiz, dünyanın her tarafından alimleri, fazilet ve irfan sahibi insanları adeta kendine çekmiş, cezbetmiştir. Bizim yaşadığımız çevreyi ve şehirlerimizi yaşanabilir marka şehirler yapmak gibi tarihi bir sorumluluğumuz var. Bu şuradan çıkacak sonuçlar, bu sorumluluğumuzun yerine getirilmesi yolunda bizlere ışık tutacak." ifadesini kullandı.

Şehircilik Şurası'nın, yeni yatırım kararlarının belirlenmesinde, kurumların politikalarına karar vermesinde ve stratejik adımların uygulamaya konmasında yol gösterici olacağını vurgulayan Yıldırım, dünyada birçok gelişmiş çevre ve şehircilikle ilgili yeni kavramların, anlayışların oluştuğuna değindi.

Başbakan Yıldırım, bu kavram ve anlayışlara uzak, ilgisiz kalmanın düşünülemeyeceğine değinerek bu kavramlardan en önemlilerinden birinin de kurumsal örgütlenme, yapılanma olduğunu aktardı.

Bu konuda hangi aşamada olunduğunun konuşulması ve tartışılmasına işaret eden Yıldırım, Şehircilik Şurası'nda yeni mevzuat ve şehirleşme düzenlemeleriyle ilgili yeniliklerin, belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesine ilişkin konuların da ele alınacağını belirtti.

Bilim adamlarının, bürokratların, uzmanların şehirlerdeki sorunların giderilmesi, şehirlerin güzelleştirilmesi için önemli çözüm önerilerini ortaya koyacaklarını bildiren Yıldırım, 2002'den bu yana Türkiye'nin gerçekleştirdiği bütün adımların altında liderliğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası, Türk milletinin de büyük desteğinin olduğunu ifade etti.

İstikrarlı yönetim anlayışıyla 15 yılda Türkiye'yi, üç Türkiye yaptıklarına dikkati çeken Yıldırım, ihracatın 4 kat arttırıldığını, mazlum ve mağdurlara kucak açtıklarını belirtti.

- "Çanakkale 1915 Köprüsü mega bir proje"

Başbakan Yıldırım, Türkiye'ye çağ atlatan dev yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizerek, devletle milletin kenetlendiğini Türkiye'yi büyütmek için çalıştıklarını anlattı.

Büyük projelerinin biri bitmeden diğerine başladıklarını söyleyen Yıldırım, dünya çapındaki projeleri kısa zamanda tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunduklarını aktardı.

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün otoyollarıyla birlikte ihalesini dün gerçekleştirdiklerini anımsatan Yıldırım, söz konusu yatırımın 10,5 milyar dolar değerinde olduğunu bildirdi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünyada kriz, günden güne derinleşirken Türkiye ardı ardına büyük projelere ya başlıyor ya da hizmete alıyor. İşte Çanakkale 1915 Köprüsü de dünyada herkesin gıptayla izleyeceği mega bir projedir. Projenin en önemli özelliği, dünyada bugüne kadar dikmeler arası açıklığı en fazla olan köprü olmasıdır. 2023 cumhuriyetimizin 100. yılına yetişecek olan köprünün iki kulesi arasındaki açıklık 2023 metre olacaktır. Böylece cumhuriyetimizin 100. yılına, Çanakkale'de bu ülke, bu vatan için canını feda eden, 'Çanakkale geçilmez' diye düşmana boğazın sularını dar eden ecdadımıza yakışır bir eseri de kazandırmanın milletçe mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Hayırlı, uğurlu, kademli olsun."

Yıldırım, 18 Mart 2017'de Çanakkale 1915 Köprüsü'ne ilk kazmayı vurmak istediklerini de belirtti.

- "Türkiye'nin yarını, bugünden daha güzel olacak"

Büyük projelerin, dev yatırımların geleceğin büyük ve kalkınmış Türkiyesi'nin ayak sesleri olduğunu vurgulayan Yıldırım, 15 yıldır büyümeye devam eden Türkiye'nin, bundan sonra da büyümeye devam edeceğini aktardı.

Başbakan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemiz üzerinde çeşitli hesap yapanların hesapları kursaklarında kalacak, bunu herkes bilmelidir. Türkiye'nin yarını, bugününden daha güzel olacaktır. Bu büyüme sürecinde şehirlerimiz de büyüyor ve gelişiyor. Şehirlerimiz büyüyüp geliştikçe yeni ihtiyaçlarımız da ortaya çıkıyor. Şehirler konusunda üzerimize düşen çok önemli bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Çünkü, biliyoruz ki dünyada artık sadece ülkeler değil, şehirler de birbiriyle yarışır hale geldi. Biz geçmişimizle, kurduğumuz medeniyetlerle, inşa ettiğimiz şehirlerle daima gurur duyan, iftihar eden bir milletiz. Çünkü medeniyetler şehri, medeniyetlerin başkenti İstanbul, Osmanlı'nın başkenti Bursa, peygamberler, sahabeler şehri Diyarbakır, Şanlıurfa bizim, çağları aşan sesiyle dünyayı iyiye ve güzele çağıran Mevlana'nın göz bebeği Konya, Mimar Sinan'ın gözünün nuru Kayseri, Avrupa'ya açılan kapımız Edirne bizim."

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kaya, AA Editör Masası'na konuk oldu
YEREL

BAKAN KAYA, AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLDU
Dubai itfaiyesinden yangınla mücadelede yeni yöntem
YEREL

DUBAİ İTFAİYESİNDEN YANGINLA MÜCADELEDE YENİ YÖNTEM
Yunanistan'a kaçan darbeciler için kırmızı bülten
YEREL

YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİLER İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Şehircilik Şurası
YEREL

ŞEHİRCİLİK ŞURASI
Uluslararası Holokost Anma Günü
YEREL

ULUSLARARASI HOLOKOST ANMA GÜNÜ
Şehircilik Şurası
YEREL

ŞEHİRCİLİK ŞURASI

Halk Ekmekin en büyük satış yeri fabrika önüne yapılacak
YEREL

HALK EKMEKİN EN BÜYÜK SATIŞ YERİ FABRİKA ÖNÜNE YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bakıyorsun ki o güzelim Boğaz'da aman ya Rabbim, 5, 6, 7 kat binalar. Nerede bunlar? Ön görünümde. Niye? Kararlı bir duruş sergilenmediği için bunlar oluyor. Şimdi bununla ilgili çok ciddi bir Boğaz yasasının yeniden ele alınması, çıkartılması lazım. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kararlı bir adım atması gerekiyor, hükümetimizin kararlı bir adım atması gerekiyor. Bunu sıfırlayalım demiyorum. İnşaatların Boğaz'da yapılmasından da yanayım. Bu çirkin yapılaşmaların yıkılıp, onların yerine inşaat yapılsın, yapılsın ama dediğim gibi bunun bir anayasası olsun adeta. Bu anayasasını kurduğumuz zaman bu mesele biter.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BAKIYORSUN Kİ O GÜZELİM BOĞAZ'DA AMAN YA RABBİM, 5, 6, 7 KAT BİNALAR. NEREDE BUNLAR? ÖN GÖRÜNÜMDE. NİYE? KARARLI BİR DURUŞ SERGİLENMEDİĞİ İÇİN BUNLAR OLUYOR. ŞİMDİ BUNUNLA İLGİLİ ÇOK CİDDİ BİR BOĞAZ YASASININ YENİDEN ELE ALINMASI, ÇIKARTILMASI LAZIM. BUNUN İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞIMIZIN KARARLI BİR ADIM ATMASI GEREKİYOR, HÜKÜMETİMİZİN KARARLI BİR ADIM ATMASI GEREKİYOR. BUNU SIFIRLAYALIM DEMİYORUM. İNŞAATLARIN BOĞAZ'DA YAPILMASINDAN DA YANAYIM. BU ÇİRKİN YAPILAŞMALARIN YIKILIP, ONLARIN YERİNE İNŞAAT YAPILSIN, YAPILSIN AMA DEDİĞİM GİBİ BUNUN BİR ANAYASASI OLSUN ADETA. BU ANAYASASINI KURDUĞUMUZ ZAMAN BU MESELE BİTER."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(Doğu Afrika ziyareti) Önümüzdeki dönemde bir yandan FETÖ'nün oradaki tahribatlarını giderecek, hem de yeni ve çok sağlam temellerle adımlarımızı hep birlikte atacağız. 'Biz bu kadarını bilmiyorduk' diyorlar. Belgeleri, her şeyi önlerine koyunca 'Gereğini yapacağız' demeye başladılar.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "(DOĞU AFRİKA ZİYARETİ) ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BİR YANDAN FETÖ'NÜN ORADAKİ TAHRİBATLARINI GİDERECEK, HEM DE YENİ VE ÇOK SAĞLAM TEMELLERLE ADIMLARIMIZI HEP BİRLİKTE ATACAĞIZ. 'BİZ BU KADARINI BİLMİYORDUK' DİYORLAR. BELGELERİ, HER ŞEYİ ÖNLERİNE KOYUNCA 'GEREĞİNİ YAPACAĞIZ' DEMEYE BAŞLADILAR."
Çin futbolu harcamalarda ilk 5'e girdi
YEREL

ÇİN FUTBOLU HARCAMALARDA İLK 5'E GİRDİ
Bakan Kaya, AA Editör Masası'na konuk oldu
YEREL

BAKAN KAYA, AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLDU
Tuvalet izni alamayan çocuğa 1,3 milyon dolar tazminat
YEREL

TUVALET İZNİ ALAMAYAN ÇOCUĞA 1,3 MİLYON DOLAR TAZMİNAT
Yunanistan'a kaçan darbeciler için ikinci iade talebi
YEREL

YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİLER İÇİN İKİNCİ İADE TALEBİ
Eğitim-Bir-Sen'den &quot;müfredat&quot; açıklaması
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN'DEN "MÜFREDAT" AÇIKLAMASI
Bakan Kaya, AA Editör Masası'na konuk oldu
YEREL

BAKAN KAYA, AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLDU
BEDAŞ planlı elektrik kesintilerini erteledi
YEREL

BEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ ERTELEDİ
TÜBA'dan öğretmenlere &quot;Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu&quot;
YEREL

TÜBA'DAN ÖĞRETMENLERE "UYGULAMALI BİLİM EĞİTİMİ KURSU"
Domuz embriyonlarında insan hücreleri büyütüldü
YEREL

DOMUZ EMBRİYONLARINDA İNSAN HÜCRELERİ BÜYÜTÜLDÜ

Avrupa Olimpiyat Komitesinden Türkiye'ye teşekkür
YEREL

AVRUPA OLİMPİYAT KOMİTESİNDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Birleşik Krallık Başbakanı May, Türkiye'ye geliyor
YEREL

BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKANI MAY, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Ekonomik güven endeksinde revizyon
YEREL

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİNDE REVİZYON
EMITT'te Altındağ rüzgarı
YEREL

EMITT'TE ALTINDAĞ RÜZGARI
Başkan Tiryaki yapımına başlanacak park alanlarını gezdi
YEREL

BAŞKAN TİRYAKİ YAPIMINA BAŞLANACAK PARK ALANLARINI GEZDİ
Bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak
YEREL

BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK