ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemiz üzerinde çeşitli hesap yapanların hesapları kursaklarında kalacak, bunu herkes bilmelidir. Türkiye'nin yarını, bugününden daha güzel olacaktır." dedi.

Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Şehircilik Şurası"nın açılışındaki konuşmasına, Fatih Sultan Mehmet'in, "Hüner bir şehr bünyad etmektir, reaya kalbin abad etmektir." sözünü hatırlatıp, "Yani asıl marifet, halkın kalbini, ruhunu, benliğini inşa edecek insana huzur verecek şehirler inşa etmektir." diyerek başladı.

Bunu gerçekleştirme yolunda yeni fikirlerin ve kazanımların ortaya konulması konusunda önemli bir toplantının gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, bir milleti anlamak için şehirlerine bakmanın yeterli olacağını dile getirdi.

Yıldırım, şehrin medeniyet, medeniyetin de şehir olduğunu vurgulayarak, şehirlerin, yaşayan insanların ruh halini de yansıttığını ifade etti.

"Şehir bir kaptır, içinde yaşayanlara kendi şeklini verir." diyen Yıldırım, Türk milletinin dünyaya nam salan şehirler inşa etmiş büyük medeniyetin mensupları olduğunu bildirdi.

Başbakan Yıldırım, Konya, Bursa, Edirne, İstanbul başta olmak üzere tarihe mal olmuş bütün şehirlerin, insan merkezli kurulduğunu, her sokağın, her caddenin, her taşın insanı yansıtan bir anlayışla şekillendiğine dikkati çekti.

- "Şuradan çıkacak sonuçlar bize ışık tutacak"

Türkiye'nin şehirlerinin medeniyet bilincinin ve tasavvurunun eseri olarak meydana geldiğini belirten Yıldırım, "Bizim şehirlerimiz, dünyanın her tarafından alimleri, fazilet ve irfan sahibi insanları adeta kendine çekmiş, cezbetmiştir. Bizim yaşadığımız çevreyi ve şehirlerimizi yaşanabilir marka şehirler yapmak gibi tarihi bir sorumluluğumuz var. Bu şuradan çıkacak sonuçlar, bu sorumluluğumuzun yerine getirilmesi yolunda bizlere ışık tutacak." ifadesini kullandı.

Şehircilik Şurası'nın, yeni yatırım kararlarının belirlenmesinde, kurumların politikalarına karar vermesinde ve stratejik adımların uygulamaya konmasında yol gösterici olacağını vurgulayan Yıldırım, dünyada birçok gelişmiş çevre ve şehircilikle ilgili yeni kavramların, anlayışların oluştuğuna değindi.

Başbakan Yıldırım, bu kavram ve anlayışlara uzak, ilgisiz kalmanın düşünülemeyeceğine değinerek bu kavramlardan en önemlilerinden birinin de kurumsal örgütlenme, yapılanma olduğunu aktardı.

Bu konuda hangi aşamada olunduğunun konuşulması ve tartışılmasına işaret eden Yıldırım, Şehircilik Şurası'nda yeni mevzuat ve şehirleşme düzenlemeleriyle ilgili yeniliklerin, belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesine ilişkin konuların da ele alınacağını belirtti.

Bilim adamlarının, bürokratların, uzmanların şehirlerdeki sorunların giderilmesi, şehirlerin güzelleştirilmesi için önemli çözüm önerilerini ortaya koyacaklarını bildiren Yıldırım, 2002'den bu yana Türkiye'nin gerçekleştirdiği bütün adımların altında liderliğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası, Türk milletinin de büyük desteğinin olduğunu ifade etti.

İstikrarlı yönetim anlayışıyla 15 yılda Türkiye'yi, üç Türkiye yaptıklarına dikkati çeken Yıldırım, ihracatın 4 kat arttırıldığını, mazlum ve mağdurlara kucak açtıklarını belirtti.

- "Çanakkale 1915 Köprüsü mega bir proje"



Başbakan Yıldırım, Türkiye'ye çağ atlatan dev yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizerek, devletle milletin kenetlendiğini Türkiye'yi büyütmek için çalıştıklarını anlattı.

Büyük projelerinin biri bitmeden diğerine başladıklarını söyleyen Yıldırım, dünya çapındaki projeleri kısa zamanda tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunduklarını aktardı.

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün otoyollarıyla birlikte ihalesini dün gerçekleştirdiklerini anımsatan Yıldırım, söz konusu yatırımın 10,5 milyar dolar değerinde olduğunu bildirdi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünyada kriz, günden güne derinleşirken Türkiye ardı ardına büyük projelere ya başlıyor ya da hizmete alıyor. İşte Çanakkale 1915 Köprüsü de dünyada herkesin gıptayla izleyeceği mega bir projedir. Projenin en önemli özelliği, dünyada bugüne kadar dikmeler arası açıklığı en fazla olan köprü olmasıdır. 2023 cumhuriyetimizin 100. yılına yetişecek olan köprünün iki kulesi arasındaki açıklık 2023 metre olacaktır. Böylece cumhuriyetimizin 100. yılına, Çanakkale'de bu ülke, bu vatan için canını feda eden, 'Çanakkale geçilmez' diye düşmana boğazın sularını dar eden ecdadımıza yakışır bir eseri de kazandırmanın milletçe mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Hayırlı, uğurlu, kademli olsun."

Yıldırım, 18 Mart 2017'de Çanakkale 1915 Köprüsü'ne ilk kazmayı vurmak istediklerini de belirtti.

- "Türkiye'nin yarını, bugünden daha güzel olacak"

Büyük projelerin, dev yatırımların geleceğin büyük ve kalkınmış Türkiyesi'nin ayak sesleri olduğunu vurgulayan Yıldırım, 15 yıldır büyümeye devam eden Türkiye'nin, bundan sonra da büyümeye devam edeceğini aktardı.

Başbakan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemiz üzerinde çeşitli hesap yapanların hesapları kursaklarında kalacak, bunu herkes bilmelidir. Türkiye'nin yarını, bugününden daha güzel olacaktır. Bu büyüme sürecinde şehirlerimiz de büyüyor ve gelişiyor. Şehirlerimiz büyüyüp geliştikçe yeni ihtiyaçlarımız da ortaya çıkıyor. Şehirler konusunda üzerimize düşen çok önemli bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Çünkü, biliyoruz ki dünyada artık sadece ülkeler değil, şehirler de birbiriyle yarışır hale geldi. Biz geçmişimizle, kurduğumuz medeniyetlerle, inşa ettiğimiz şehirlerle daima gurur duyan, iftihar eden bir milletiz. Çünkü medeniyetler şehri, medeniyetlerin başkenti İstanbul, Osmanlı'nın başkenti Bursa, peygamberler, sahabeler şehri Diyarbakır, Şanlıurfa bizim, çağları aşan sesiyle dünyayı iyiye ve güzele çağıran Mevlana'nın göz bebeği Konya, Mimar Sinan'ın gözünün nuru Kayseri, Avrupa'ya açılan kapımız Edirne bizim."

(Sürecek)