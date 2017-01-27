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BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, kar yağışı ve sis etkili oluyor.

AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, "oteller bölgesi" olarak adlandırılan bölgede dün 1 metre 60 santimetre olan kar kalınlığı, son yağışların ardından 1 metre 85 santimetreye yükseldi.

Sıcaklığın, en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 9 derece olduğu Uludağ'da, kar yağışının bugün ve yarın sürmesi bekleniyor.

Uludağ'daki kar yağışına, yoğun sis de eşlik ediyor. Kar yağışı ve sis nedeniyle "oteller bölgesi"nde görüş mesafesi zaman zaman 200 metrenin altına düşüyor.

Sis ve soğuk havaya rağmen tatilciler, kayak pistlerini dolduruyor.