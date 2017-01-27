27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayaklı Koşu K2 Ligi yarışları Ağrı’da başladı

27 Ocak 2017 Cuma, 13:25


AĞRI (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu K2 Ligi 1. ayak yarışları Ağrı’da başladı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden 400’e yakın sporcunun katıldığı yarışlar, Küpkıran, Eski Harman ve Kumlugeçit sırtlarında düzenlenen müsabakalarla start aldı.

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan kayak antrenörü Erhan Dursun, yaptığı açıklamada, yarışlara katılımın çok iyi olduğunu ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Küpkıran Kayak Merkezi'ndeki pistin yarışlar için iyi bir seviyede olduğunu belirten Dursun, "Pistimiz uluslararası müsabakalara uygun şartları taşıyor. Kayak yapan sporcuların bulunduğu illerimizin neredeyse tamamı yarışlara katıldı. Yarış ve katılım çok mükemmel."dedi.

Kayaklı Koşu K2 Ligi yarışlarının 2 bin 500 metre mesafede ve tek tur olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Dursun, "Şu anda kar yağıyor. Kar yağışı sporcuların performansını olumsuz etkiliyor. Buradaki sporcular almış oldukları puanlarla birinci lige yükselecekler.” diye konuştu.

K2 Ligi 1. ayak yarışları yarın düzenlenecek müsabakaların ardından sona erecek.

İLGİLİ HABERLER

21. EMITT Turizm Fuarı
YEREL

21. EMITT TURİZM FUARI
Bakanlık heyeti, STK temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL

BAKANLIK HEYETİ, STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Ağrı EMITT Fuarı'nda
YEREL

AĞRI EMITT FUARI'NDA
Kar kırsalda yaşamı zorlaştırıyor
YEREL

KAR KIRSALDA YAŞAMI ZORLAŞTIRIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyeti Ağrı'da
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HEYETİ AĞRI'DA
Ağrı'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

AĞRI'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Esnaflardan barakalı önlem
YEREL

ESNAFLARDAN BARAKALI ÖNLEM
Ağrı'da &quot;Toprak İşleme ve Toprak Analizleri&quot; konulu eğitim
YEREL

AĞRI'DA "TOPRAK İŞLEME VE TOPRAK ANALİZLERİ" KONULU EĞİTİM