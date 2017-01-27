Yedek lastik içerisinde uyuşturucu sevkiyatı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde bir otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 14 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, otomobilin yedek lastiğinin içerisine gizlenmiş vaziyette 14 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.