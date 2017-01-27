Dubai itfaiyesinden yangınla mücadelede yeni yöntem

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai emirliğindeki sivil savunma birimi, su yolu kenarında meydana gelen trafik kazalarında çıkan yangına hızlıca müdahale edebilmek için yeni bir yöntem geliştirdi.

ABD basınında yer alan videoda, deniz motosikleti ile olay yerine gelen itfaiyeci, deniz suyunu motorlarla iterek su üzerinde havada kalmayı sağlayan bir alet olan "Flyboard" sayesinde yangına anında müdahale edebiliyor.

"Dolphin" (Yunus) olarak adlandırılan bu sistem, itfaiyecinin, trafiğe takılmadan olay yerine ulaşarak yangına müdahale etmesini sağlıyor.

Dünyanın turistik şehirlerinden Dubai'de son yıllarda çıkan yangınlar dikkati çekmişti. 2015'in son günü, 63 katlı bir otelde çıkan yangında 16 kişi yaralanmıştı. Benzer olaylar üzerine Dubai Sivil Savunma biriminin, muhtemel tehlikeler karşısında ileri teknolojiden faydalandığı ifade edildi.