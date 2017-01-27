Ergün Penbe, ilk antrenmanına çıktı

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BURSA (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Ergün Penbe, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Penbe, Mesudiye sahasında gerçekleştirilen antrenman sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Ocak Pazar günü sahalarında Tuzlaspor ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

Takımla birlikte çıktığı ilk çalışmada izlenimlerinin güzel olduğunu ifade eden Penbe, "Çocukların neşesi yerinde. Havanın soğuk olmasına rağmen güzel, tempolu bir antrenman oldu. Hepsi çok istekliler. Yeni bir ekibe, yeni bir şehre geldik. İnegölspor'da başarılı olmaya geldik. Bunun bir süreci var. Her şey kolay olmuyor." diye konuştu.

Penbe, önlerinde çok önemli 2 maç bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tuzlaspor ve Ankaragücü ile karşılaşacağız. Bunlardan puanlar bekliyoruz. Önemli olan iki maça iyi hazırlanıp iyi neticeler almak. Bu maçlardan iyi neticeler alırsak önümüzde kalan sonraki 13 maç için de kafamızda belli sorular oluşmaya başlayacaktır. İki maça çok önem veriyoruz. Ekibimizle beraber kalan 15 maçta İnegölspor'u en iyi noktaya getirmek ve temsil etmek için mücadele vereceğiz. Zor bir maça çıkacağız. Bu maçta taraftarlarımızı da yanımızda görmek isteriz. Taraftarlarımızın desteklerini bekliyoruz. İnşallah hafta sonu tribünleri doldururlar, en iyi şekilde bizi desteklerler."