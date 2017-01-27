27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

27 Ocak 2017 Cuma, 13:52

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen 2 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eski Nizip yolunda bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu.

Durumundan şüphelenilen E.A'nın yapılan üst aramasında, iç çamaşırının içerisine gizlenmiş şeffaf poşetlere sarılı halde 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A, emniyetteki işlemlerin ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yine bir kargo firmasıyla, Van'dan Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağını tespit eden güvenlik güçleri, M.K. adına kargo edilmiş olan pakette, 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.B. ve İ.Ç. gözaltına alındı.

Zanlılardan M.B. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada operasyonda ele geçirilen 2,5 kilogramlık metamfetaminin, 2017 yılı içerisinde şu ana kadar Türkiye'de yakalanan en büyük miktar olduğu bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Suriye'deki askerlere yönelik eylem hazırlığı yapan 3 DEAŞ'lı tutuklandı
YEREL

SURİYE'DEKİ ASKERLERE YÖNELİK EYLEM HAZIRLIĞI YAPAN 3 DEAŞ'LI TUTUKLANDI
Cerablus'ta PYD protestosu
YEREL

CERABLUS'TA PYD PROTESTOSU
GAÜN'de 'Göçebe Kelimeler' Sergisi
YEREL

GAÜN'DE 'GÖÇEBE KELİMELER' SERGİSİ
&quot;En büyük hayali doktor olmaktı&quot;
YEREL

"EN BÜYÜK HAYALİ DOKTOR OLMAKTI"
ÜNİLİG heyecanı başladı
YEREL

ÜNİLİG HEYECANI BAŞLADI
Sanayicilere devlet destekleri anlatıldı
YEREL

SANAYİCİLERE DEVLET DESTEKLERİ ANLATILDI
Şahinbey Belediyesi Gaptarım ve GAPFOOD fuarlarında stant açtı
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ GAPTARIM VE GAPFOOD FUARLARINDA STANT AÇTI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Suriyeli çocuklara sportif destek
YEREL

SURİYELİ ÇOCUKLARA SPORTİF DESTEK

Suriyeli çocuklara sportif destek
YEREL

SURİYELİ ÇOCUKLARA SPORTİF DESTEK
GAPFOOD Fuarı'na Oba Damgası
YEREL

GAPFOOD FUARI'NA OBA DAMGASI
Gaziantep'teki FETÖ soruşturması
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ SORUŞTURMASI

Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Büyükşehir Gaziantepspor, galibiyet arıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR, GALİBİYET ARIYOR
ŞirehanGroup Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Kavas
YEREL

ŞİREHANGROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EYYÜP KAVAS
Burun ameliyatı olan genç kız, yaşamını yitirdi
YEREL

BURUN AMELİYATI OLAN GENÇ KIZ, YAŞAMINI YİTİRDİ
GAPTARIM ve GAPFOOD fuarına katılan Bizce Yağ ilgi odağı oldu
YEREL

GAPTARIM VE GAPFOOD FUARINA KATILAN BİZCE YAĞ İLGİ ODAĞI OLDU
MST iş makinaları GAPTARIM fuarında
YEREL

MST İŞ MAKİNALARI GAPTARIM FUARINDA
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, traktör sürücü koltuğuna oturdu
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK, TRAKTÖR SÜRÜCÜ KOLTUĞUNA OTURDU
GAPTARIM ve GAPFOOD fuarlarında sağlık hizmeti
YEREL

GAPTARIM VE GAPFOOD FUARLARINDA SAĞLIK HİZMETİ
Türkiye'nin En İyi Top Cambazı Forum Gaziantep'e Geliyor
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN İYİ TOP CAMBAZI FORUM GAZİANTEP'E GELİYOR
GTB'den çiğ köfteli tanıtım
YEREL

GTB'DEN ÇİĞ KÖFTELİ TANITIM
Gaziantep'te erkek cesedi bulundu
YEREL

GAZİANTEP'TE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Gaziantep'teki FETÖ soruşturması
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ SORUŞTURMASI