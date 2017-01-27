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CHP'li Dudu hakkında suç duyurusu ve tazminat davası

27 Ocak 2017 Cuma, 13:52

ANKARA (AA) - AK Parti'li 7 yönetici, anayasa değişikliğine ilişkin teklifin 339 oyla kabul edilmesinin ardından Twitter hesabındaki paylaşımı nedeniyle CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu hakkında suç duyurusunda bulundu ve 70 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mustafa Ataş, Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ve Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Mehmet Naci Bostancı, İlknur İnceöz ve Bülent Turan'ın avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın dilekçelerinde, müvekkillerinin de altında imzalarının bulunduğu anayasa değişikliği teklifinin 21 Ocak'ta 339 oyla TBMM'de kabul edildiği anımsatılarak, aynı gün Dudu'nun, kişisel Twitter hesabından, 339 milletvekilini hainlikle yani vatana ihanetle itham eden paylaşımda bulunduğu belirtildi.

"Bu itham açık ve galiz bir hakarettir, kesinlikle kabul edilemez." ifadelerine yer verilen dilekçelerde, Dudu'nun ifadeleriyle eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını açıkça aştığı kaydedildi.

Gerek komisyon gerekse Genel Kurul görüşmeleri sırasında tüm AK Parti grubunun, teklifin yasalaşması için çaba sarf ettiği, oylamalarda kabul yönünde oy kullandığı vurgulanan dilekçelerde, Dudu'nun, ifadeleriyle başta davacı/şikayetçi isimler olmak üzere "kabul oyu" kullanan tüm milletvekillerini hedef aldığı bildirildi.

Dudu'nun "kabul oyu" kullanan 339 milletvekilini hainlikle suçlamasının, demokrasiden ve hukuk devletinden ne denli uzaklaştığını ortaya koyduğu ifade edilen dilekçelerde, şunlar kaydedildi:

"Davalının bu mantığına göre önümüzdeki muhtemel referandum sürecinde anayasa değişikliğine 'evet' oyu kullanacak vatandaşlar da hain olacaktır. Davalı, maalesef kendisi gibi düşünmeyen herkesi düşman gibi görerek halkı kutuplaştırmakta ve halkın bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine alenen kin ve düşmanlığa tahrik etmekte, aşağılamaktadır. Bu tehlikeli yaklaşım, aynı zamanda muhtemel referandum sürecinde 'evet' oyu kullanacak seçmenlere de hakarettir."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu paylaşımla Dudu'nun, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine, görevlerinden dolayı alenen hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlediği ifade edilerek, hakkında kamu davası açılması istendi.

Asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde de AK Parti'li davacıların her biri için 10 bin lira olmak üzere 70 bin liralık manevi tazminat talep edildi.

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